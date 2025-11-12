"القمة الإنسانية لأجل غزة" في إسطنبول تبحث مبادرات لدعم القطاع

تتواصل في مدينة إسطنبول اليوم الأربعاء أعمال القمة الإنسانية الدولية من أجل غزة التي ينظمها وقف الديانة التركي بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة و350 مؤسسة وجمعية إغاثية.

وافتُتحت القمة أمس الثلاثاء بعرض يوثق حجم الدمار في القطاع، في حين دعا مدير عام شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا في كلمة مسجلة إلى "تكاتف حقيقي يعيد الحياة والكرامة إلى غزة".

كما أكد المنسق العام لقوافل "أميال من الابتسامات" عصام يوسف أن الهدف هو "إطلاق مبادرات لتسهيل المساعدات وفتح الممرات الآمنة"، في حين شدد رئيس "منظمة علماء بلا حدود" جياد سليمان على أن "إعادة إعمار غزة تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر".

وقد عرض رئيس الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي حجم المأساة بالأرقام، مؤكدا أن غزة تواجه "كارثة إنسانية جعلت الماء والغذاء والدواء شبه معدوم".

أما مفتي لبنان عبد اللطيف دريان فأكد أن "إسرائيل لن تكسر إرادة أهل غزة"، مشيدا بالدور التركي في دعم الفلسطينيين.

وفي برقية خاصة، قال رئيس الشؤون الدينية في تركيا إن بلاده "تقف دائما مع المظلومين"، مشيرا إلى أن وقف الديانة التركي قدّم خلال العامين الماضيين أكثر من 1100 شاحنة مساعدات استفاد منها نحو 9 ملايين شخص.

معا من أجل غزة

أتممنا اليوم الأول من القمة الإنسانية الدولية من أجل غزة باسم البر والمرحمة والتضامن.

التقينا تحت سقف واحد في إسطنبول مع الضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم لنشاطر الهم من أجل غزة، ففكرنا معا، وتحدثنا معا، وحاولنا معا البحث عن سبل الخلاص لغزة ومستقبلها.… pic.twitter.com/kWX7MfNsX4 — Diyanet Foundation International (@TDVint) November 12, 2025

وقد بدأت القمة أمس الثلاثاء بكلمة عثمان شاهين نائب رئيس الشؤون الدينية التركي، والتي أوضح فيها أن القمة تمثل "تجسيدا لعزة الإنسانية ووعي الأخوة والضمير المشترك للأمة الإسلامية".

ولفت شاهين إلى أن الملايين في غزة بحاجة ماسة إلى مأوى ورعاية صحية، وأن مئات الآلاف من النساء والأطفال يعانون من صدمات نفسية خطيرة.

من جهته، قال السفير محمد غولوغلو منسق المساعدات الإنسانية الخاصة بفلسطين ونائب رئيس الهلال الأحمر التركي إن "أزمة غزة ليست كارثة طبيعية، بل أزمة صنعها الإنسان"، مؤكدا أن "كل رقم نذكره هو روح وحياة يجب ألا تُنسى".

وتناقش القمة ليومين ملفات التعليم والصحة والإغاثة وحماية المرأة والطفل، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار والتحالف الأكاديمي لدعم التعليم في غزة، قبل أن تختتم بجلسة عامة لإعلان التوصيات.