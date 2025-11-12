الرئيس اللبناني: لم نتلق ردا من إسرائيل ونؤكد تمسكنا بخيار التفاوض

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بالخيار الدبلوماسي لتحرير الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى عدم تلقي أي رد من إسرائيل بشأن خيار التفاوض.

وقال عون خلال استقباله وفد "نقابة المحررين" في قصر بعبدا الأربعاء "طرحنا خيار التفاوض لتحرير الأرض ولم نتلق بعد أي رد إسرائيلي".

وأوضح عون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لديه مشروعه القائم على الاستقرار والأمن، ونحن لدينا مشروعنا، وقوامه وقف الاعتداءات وتحرير الأرض واستعادة الأسرى، ونقوم بما تقتضيه مصلحة بلدنا".

وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي تعمل وتقوم بواجباتها في منطقة جنوب الليطاني، مؤكدا أن "حزب الله لا يتدخل هناك"، في رده على اتهامات إسرائيلية للحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

حزب الله يرفض التفاوض

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل استمرار إسرائيل بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية مع "حزب الله" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد حرب شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأوقعت أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح في لبنان.

ولا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب إلى جانب مناطق أخرى منذ عقود، في تحد واضح للاتفاق الذي كان يهدف إلى إنهاء العدوان.

وفي حين يدعو عون إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية، يرفض "حزب الله" أي تفاوض سياسي جديد مع تل أبيب، داعيا إلى "توحيد الموقف الوطني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الرئيس اللبناني إنه أبلغ حزب الله بأن "منطق القوة لم يعد مجديا"، وشدد على ضرورة اعتماد "قوة المنطق" في المرحلة المقبلة.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم لوّح، أمس الثلاثاء، بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، مؤكدا أن الحزب لن يتخلى عن السلاح رغم جهود الحكومة في هذا الصدد.

وأضاف قاسم "للأسف، الحكومة اللبنانية لم تر من البيان الوزاري إلا نزع سلاح المقاومة".

وتابع قائلا "لا يمكن أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية ولكل شيء حد.. التهديد لن يثنينا عن الدفاع عن أهلنا وأرضنا، ولن نتخلى عن سلاحنا".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في أغسطس/آب الماضي قرارا بحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل حزب الله، إلا أن الحزب رفض الالتزام به، في حين أقرّ الجيش خطة لتنفيذ القرار دون تحديد جدول زمني.