الجيش الإسرائيلي يتوغل مجددا بريف القنيطرة

نقلت قناة الإخبارية السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا عسكريا.

وأوضحت القناة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الأهالي من المرور.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلت الثلاثاء أن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات انطلقت من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، مضيفة أن القوة تابعت طريقها، وقامت بنصب حاجز بين قريتي أم باطنة وجبا، كما عملت على تفتيش المارة.

وفي وقت سابق توغل الجيش الإسرائيلي مرتين في ريف القنيطرة: الأولى كانت بقوة من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية أيضا، والثانية بـ4 مركبات في قرية المشيرفة.

انتهاكات إسرائيلية

ولم يصدر تعليق من الحكومة السورية بشأن طبيعة التوغلات وما نتج عنها، غير أن دمشق تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادتها، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكى السوريون من توغلات الاحتلال نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

في سياق متصل، أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية مباحثات مع القائد العام لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأوندوف".

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق الميداني بين الجانبين.

هذا وتعمل قوات الأوندوف الأممية في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا التي تشهد قراها وبلداتها توغلات إسرائيلية متكررة منذ سقوط النظام السابق نهاية العام الماضي.