الجالية المالية في فرنسا تندد بحملات إعلامية "منحازة" ضد بلادها

نددت الجالية المالية المقيمة في فرنسا بما وصفته بـ"تنامي الحملات الإعلامية المنحازة" التي تستهدف مالي، معتبرة أنها تهدد حق الجمهور في الحصول على معلومات نزيهة ومتوازنة.

وفي بيان صدر أول أمس الاثنين، اتهمت "تنسيقية الجالية المالية في فرنسا" عددا من وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية، من بينها إذاعة فرنسا الدولية ومجلة "جون أفريك" وصحيفة "لوموند" بنشر معلومات "مبتورة أو مثيرة بشكل متعمد" بهدف "توجيه الرأي العام والتأثير عليه".

دعوة إلى الالتزام بالمعايير المهنية

وأكد الموقعون أن هذه الممارسات "تمس بشكل خطير الحق الأساسي في إعلام حر وصادق ومتوازن" مشيرين إلى أنها تمثل "محاولة للتلاعب بالرأي العام الوطني والدولي" بغرض "زعزعة مؤسسات الدولة في مالي وبث الشكوك".

وشددت الجالية المالية على أن مهمة الإعلام "الإخبار لا التأثير" محذرة من تحول بعض غرف الأخبار إلى "أدوات تخدم مصالح اقتصادية أو سياسية".

كما دعت الصحفيين إلى ممارسة مهنتهم وفق "أخلاقيات المهنة وصدق الوقائع" وحثت المواطنين على "تنمية عقل نقدي تجاه مصادر المعلومات" بما يضمن التمييز بين الخبر والتحليل والدعاية.