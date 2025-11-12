إيقاف وزير العدل الأوكراني عن العمل بسبب فضيحة فساد

أعلنت رئيسة الوزراء في أوكرانيا يوليا سفيريدينكو تعليق مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو الذي شغل حقيبة الطاقة سابقا، على خلفية فضيحة فساد كبرى تهز قطاع الطاقة في البلاد.

وأوضحت سفيريدينكو أن تعليق عمل الوزير جاء بعد اجتماع استثنائي للحكومة اليوم، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة بتحصيل "منافع شخصية" من رجل الأعمال تيمور مينديتش الحليف الأهم للرئيس فولوديمير زيلينسكي، والمتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.

وقالت رئيسة الوزراء -في بيان- إنه بقرار حكومي تم إسناد منصب حقيبة وزارة العدل لوزيرة التكامل الأوروبي ليودميلا سوهاك.

ومن جانبه، علق الوزير الموقوف عن العمل على قرار الحكومة، حيث قال إن هذا أسلوب متحضر، وأضاف أنه سيدافع عن نفسه أمام القضاء.

ويعد غالوشينكو واحدا من مسؤولين آخرين مشتبه بهم في تحقيق فساد واسع النطاق يشمل البنية التحتية للطاقة التي تضررت بسبب الضربات الروسية، وخُصّصت الكثير من الأموال لإصلاحها.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه -بالتعاون مع الادعاء- يحقق في عمليات رشوة مزعومة تشمل بعض المسؤولين في شركة الطاقة الأوكرانية.

وكانت السلطات قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها اعتقلت 5 أشخاص على صلة بملف الفساد المتعلق بالكهرباء، وتعهّدت بالعمل على تحقيقات واسعة، وإحالة نتائجها إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تواجه أوكرانيا أزمة طاقة حادة نتيجة الغارات الجوية الروسية التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بمختلف أنحاء البلاد، مع اقتراب فصل الشتاء.