إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل

أعلنت إيران تفكيك شبكة تجسس قالت إنها تعمل بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وذلك بعد أشهر من الحرب التي استمرت 12 يوما بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل.

وأوضح جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أمس الثلاثاء، أنه تم "كشف وتفكيك خلية مناوئة للأمن الوطني في إيران، كانت تنشط بتوجيه من أجهزة التجسس الأميركية والإسرائيلية".

وأشار الجهاز إلى أن العملية نُفذت بشكل منسق في عدد من المحافظات من دون تقديم تفاصيل إضافية عن أماكن التنفيذ أو عدد الموقوفين.

وكانت إسرائيل قد شنت في يونيو/حزيران الماضي ضربات وُصفت بغير المسبوقة ضد إيران، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص، بينهم ضباط كبار وعلماء نوويون، في حين ردّت طهران بهجمات صاروخية ومسيّرة على إسرائيل، أسفرت عن سقوط أكثر من 25 قتيلا.

كما شاركت الولايات المتحدة، الحليف الرئيس لإسرائيل، في تلك المواجهات عبر تنفيذ غارات على منشآت نووية إيرانية، قبل أن يسري وقف لإطلاق النار بين الجانبين في 24 يونيو/حزيران.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ سلسلة اعتقالات وأحكام بالإعدام بحق أشخاص أدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل، كذلك أقرّ البرلمان الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانونا جديدا يشدد العقوبات على المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، لا سيما الأميركية والإسرائيلية.