إسرائيل تزعم فتح معبر زيكيم لدخول المساعدات لغزة

قالت إسرائيل اليوم الأربعاء، إنها فتحت معبر زيكيم الواقع شمال قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في حين مازالت أعداد الشاحنات المسموح بدخولها للقطاع أقل بكثير مما تضمنه اتفاق وقف الحرب.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية (كوغات) "وفقا لتوجيهات المستوى السياسي، تم فتح معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأوضحت الوحدة الإسرائيلية أن نقل المساعدات "سيتم بواسطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد إجراء تفتيش أمني دقيق من قبل هيئة المعابر"، في حين أفادت تقارير صحفية بعدم دخول أي مساعدات إلى غزة عبر معبر زيكيم.

وكانت وكالات الإغاثة الأممية دعت مرارا إلى إعادة فتح المعبر للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى الجزء الشمالي من القطاع المدمر جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، خاصة بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المعبر أغلق في 12 سبتمبر/ أيلول ولم تتمكن أي منظمات إغاثة من إدخال الإمدادات منذ ذلك الحين، إذ تتحكم القوات الإسرائيلية بإغلاق المعبر أقصى شمال قطاع غزة الذي كانت تدخل منه المساعدات إلى محافظتي غزة والشمال.

وما زالت أعداد الشاحنات المسموح بدخولها للقطاع أقل بكثير مما تضمنه اتفاق وقف الحرب الذي نص على دخول 600 شاحنة يوميا، إذ تسمح إسرائيل بدخول عدد محدود من الشاحنات.

وسبق أن أكدت وكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية، عدم تسجيل "تقدم ملحوظ" على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار.

وحذرت من أن "الجوع لم يتراجع، في ظل نقص الأغذية" منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مرارا خلال الحرب، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وتسبب ذلك -حسب الأمم المتحدة– في مجاعة بأجزاء من القطاع الفلسطيني المحاصر.