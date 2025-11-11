100 ديمقراطي بالكونغرس يطالبون بقانون لمحاسبة المستوطنين في الضفة

دعا مئة عضو ديمقراطي في الكونغرس الأميركي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لطرح مشروع قانون لمكافحة العنف بالضفة، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال الأعضاء في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن المنظمات الاستيطانية المتطرفة تواصل ممارسة الإرهاب في الضفة الغربية دون أي رادع.

واعتبر الأعضاء الديمقراطيون المئة أن منع العنف في الضفة الغربية خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

اعتداءات

وتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من الجيش والمستوطنين، منذ أن بدأت تل أبيب بدعم أميركي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة بالتزامن مع الحرب على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف و500 آخرين.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين أكثر من 69 ألف قتيل، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال.

ويسود منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.