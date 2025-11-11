وزير خارجية مصر يصل بورتسودان وسط أزمة متصاعدة بالفاشر

وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة بورتسودان وسط أزمة متصاعدة بالفاشر في شمال دارفور غربي السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، "وصل عبد العاطي إلى مدينة بورتسودان، وكان في استقباله نظيره السوداني محيي الدين سالم".

وتستهدف زيارة عبد العاطي، وفق البيان، "دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات المصرية السودانية وبحث مستجدات الأزمة بالسودان، في إطار الموقف المصري الثابت الداعم لوحدته واستقراره".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

مجازر

ومنذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مؤكدا تشكيل لجان تحقيق.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية الأحد الماضي نزوح 88 ألفا و892 شخصا من الفاشر ومحيطها بشمال دارفور، منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.