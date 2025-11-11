"هوكي أم كرة قدم؟".. نهائي الدوري الكندي وسط العاصفة يثير الانتباه

على الرغم من أن الدوري الكندي لكرة القدم لا يحظى بمتابعة عالمية أو عربية واسعة على غرار الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي إضافة إلى العديد من الدوريات العالمية والعربية فإن المباراة النهائية لبطولة الدوري الكندي بين فريقي أتلتيكو أوتاوا وكافالري إف سي -التي جرت أول أمس الأحد- حجزت مكانها في صدارة حديث جماهير منصات التواصل حول العالم.

هذا هوكي و إلا كرة قدم — توليب|Tulip🌷 (@Strongirl12345) November 10, 2025

وقد اهتم بها أيضا العديد من المتابعين في العالم العربي نظرا لغرابة أحداثها التي جاءت نتيجة الظروف الجوية القاسية بسبب عاصفة ثلجية، وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو أوتاوا بنتيجة 2-1.

ووصف رواد مواقع التواصل وعشاق كرة القدم اللقاء بأنه من أكثر المباريات إثارة وغرابة في تاريخ كرة القدم الكندية.

وعلق متابعون بأن المباراة أقيمت وسط طقس يوصف بأنه من الأسوأ في تاريخ اللعبة، مشيرين إلى هدف التعادل الذي سجله اللاعب رودريغز لفريق أتلتيكو أوتاوا بطريقة مقصية رائعة، قبل أن يحسم الفريق الفوز لاحقا.

الجو جميل ماراح يحسون بالبرودة اصلا لأنهم يركضون والجمهور أكيد عامل حسابه ومتدفي.

المشكلة الانزلاق، مايزلقون؟!

أو يوتدون أحذية خاصة بالثلج؟

وهل ممكن تكون خطرة على الخصم؟

أو الوضع عادي وكأنهم يلعبون في رمال — Victoria (@Victoria_1955) November 11, 2025

وأضاف آخرون أن الجميع ركز على الأجواء الثلجية الصعبة، في حين لم ينتبه كثيرون إلى جمال هدف "الدبل كيك" الذي جاء في ظل هذه الظروف القاسية.

With this 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐁𝐈𝐂𝐘𝐂𝐋𝐄 𝐊𝐈𝐂𝐊 𝐆𝐎𝐀𝐋, Atlético Ottawa are crowned champions of Canada for the first time ever 🤯🏆🇨🇦 But just look at these snowy conditions… insane stuff 😅❄️ 🎥 @CPLsoccer pic.twitter.com/RQeG9PGno6 — 433 (@433) November 10, 2025

وتساءل بعض المدونين عن مدى قانونية إقامة مباراة نهائية في هذه الأجواء، وعن موقف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من اللعب، وسط انعدام الرؤية الواضحة، خاصة أن الأمر يتعلق بمباراة نهائية في بطولة الدوري الكندي.

أما بعض المغردين فرأوا أن اللاعبين لا يشعرون بالبرودة بسبب الحركة المستمرة في الملعب، في حين حضّر الجمهور نفسه مسبقا وتجمد.

نعم، كان يوماً مثلجاً طوال يوم أمس هنا في أوتاوا ❄️⚽️

الأجواء الباردة لم تُطفئ حماس الجماهير ولا حرارة النهائي!

الثلج غطّى الملعب… لكن الحماس أشعل السماء 🔥🇨🇦 — Alshathli (@Alshathli2) November 10, 2025

وأشار آخرون إلى أن المشكلة تكمن في الانزلاق، متسائلين: هل يستخدم اللاعبون أحذية خاصة بالثلج؟ وهل يمكن أن تشكّل هذه الأحذية خطرا على الخصم؟ أم أن الوضع طبيعي كما لو كانوا يلعبون على الرمال؟