هل قرعت كنيسة نوتردام في كندا أجراسها للتشويش على صلاة المسلمين؟

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، زعم ناشروه أنه يوثق قرع أجراس كنيسة تاريخية في كندا للتشويش على مجموعة من المسلمين أثناء أدائهم الصلاة قريبا منها.

وادعت حسابات على منصة "إكس"، أن كنيسة نوتردام في مدينة مونتريال شرقي كندا تعمدت دق الأجراس بصوت عال، ردا على تجمع عدد من المسلمين في ساحتها وأدائهم الصلاة، مما أثار موجة واسعة من الجدل على المنصات.

ويُظهر المقطع، الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية، مجموعة ناشطين مؤيدين لفلسطين وهم يؤدون الصلاة أمام الكنيسة، التي تعد من أبرز المعالم الدينية والسياحية في كندا، وصنفت موقعا تاريخيا وطنيا عام 1989، كما تستضيف على مدار العام احتفالات دينية وجنازات رسمية لشخصيات بارزة، إلى جانب عروض موسيقية وضوئية تجذب آلاف الزوار.

Church fighting back with the church bells‼️‼️‼️ They’re intentionally disrespecting us and arranging their prayers in front of our churches; yet, we must fight back and teach them a lesson‼️‼️‼️ Be too tolerant, and we will lose our faith ‼️‼️‼️ pic.twitter.com/Q7MNSfQ50N — GP Q (@argosaki) November 9, 2025

وسرعان ما حصد المقطع أكثر من مليوني مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، وأعيد تداوله على نطاق واسع مصحوبا بخطاب تحريضي ضد المسلمين في كندا.

رواية مضللة

وكانت البداية من حساب على منصة "إكس" يحمل اسم "غزو الإسلام" (Islam Invasion)، الذي يتسم بخطاب صدامي ويعتبر الإسلام تهديدا للغرب، إذ شارك الفيديو (مؤرشف) في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني مرفقا بعبارات مثل: "المسلمون يتعمدون إهانتنا"، و"يجب أن نرد عليهم ونلقنهم درسا، فالتسامح المفرط سيجعلنا نخسر".

Church fighting back with the church bells! They’re intentionally disrespecting us and arranging their prayers in front of our churches; yet, we must fight back and teach them a lesson! Be too tolerant, and we will lose! pic.twitter.com/wlmyhPzxnx — Islam Invasion 🚨 (@IslamInvasion) November 8, 2025

وتداولت حسابات يمينية متشددة مقطع الفيديو إلى جانب تعليقات مسيئة للمشاركين، إذ أشار أحد المدونين إلى أن "المسلمين يتعمدون إثارة الفوضى أمام الكنائس"، في حين وصف آخر الصلاة في الأماكن العامة بأنها "استفزازية وعلى الأجهزة الأمنية منعها لأنها تشير إلى عدم احترام الآخرين".

Praying in front of a church is aggressive. It's confrontational. It's disrespectful. Security operatives should have stopped this. We should learn to respect each other. This is not respectful. https://t.co/24lNO1Lfk5 — 𝓛𝓸𝓻𝓭 𝓭𝓮'𝔃𝓮𝓼𝓽 ⚜️ (@kingdezest) November 9, 2025

تحريض ضد المسلمين

وتوسع الجدل ليشمل لغات أخرى؛ إذ نشر أوروبيون منشورات تزعم أن "الإسلاميين يسيطرون على ساحات الكنائس في أوروبا ويطلقون التكبيرات، كما يسعون لتدميرها"، معتبرين أن ما يحدث "حرب دينية تدور رحاها في أوروبا بصمت".

Euroopassa käydään uskonnollista sotaa, josta sinulle ei kerrota. Islamistit valtaavat kirkkojen edustat ja julistavat valloittavaa "Allah on suurin!"- huutoja. Heidän mielestä kirkot ovat "pahuutta", jotka pitää tuhota. Sinä olet heidän mielestä paha, kun et usko heidän… https://t.co/3MIXdJFrUg — Anter (@anteryasafi) November 9, 2025

وعلق حساب (Bimbola Royale) على مقطع الفيديو بخطاب مثير للانقسام، قائلة: "لن يصلوا أبدا في شوارع بلدهم، لكنهم يأتون إلى الغرب ليصلوا أمام الكنائس، ومع ذلك، لا يجرؤ أي مسيحي على فعل الشيء نفسه معهم، هذا ليس دينا إنه عدوان وهيمنة".

They will never pray on the streets in their own country but will come to the west to pray in front of a church. Yet, no Christian dares to do the same to them. This isn’t religion. It is aggression and dominance. https://t.co/u8syVZx9vv — Bimbola Royale (@bimbolaroyale) November 9, 2025

وقاد حساب (AZEALIA BANKS) الإسرائيلي على "إكس" هجوما لاذعا بعبارات مسيئة ضد المسلمين في كندا، قائلا: "يجب إرسال هؤلاء جميعا إلى معسكرات الإيغور".

These pagan ass bitches are on the ground where bums have spit, pissed drunk, dogs piss, dog shit, bird shit… najāsah everywhere . This is too much Fitnah , it’s haram to try and show off or cause social disturbance— this is why they need to send all yall to the Uyghur camps… https://t.co/KwoIjxuIKd — 🇮🇱 AZEALIA BANKS 🇮🇱 (@iiwasinthee212) November 8, 2025

تحليل بصري

وفي خضم الجدل الدائر، بحث فريق "الجزيرة تحقق" عن أصل المقطع المتداول، وأظهرت خدمة التجول الافتراضي (Street View) في "خرائط غوغل" أن الفيديو التقط فعلا أمام الكاتدرائية المعروفة بأنها "الكنيسة الأم لمونتريال"، وذلك بناء على التحليل البصري للمشاهد ومطابقة المعالم الظاهرة في الفيديو.

إعلان

وعند البحث عبر كلمات مفتاحية مختلفة، رصدنا نسخة سابقة للفيديو نفسه بجودة أعلى نشرها حساب (MarieBoule3) على منصة "إكس" بتاريخ التاسع من يونيو/حزيران 2025، مما يؤكد أن المقطع المتداول التقط قبل نحو 5 أشهر من إعادة نشره.

@NatashaMontreal @leviathan I thought you would be interested in that video;

Sunday June 8th, 2025, around 6 pm. What is the point of praying a few minutes in the noise in front of the the Basilica?

True prayer requires SILENCE 🙏 pic.twitter.com/K5e3frxxgE — Mariffe (@MarieBoule3) June 9, 2025

أما عودة المقطع للانتشار برواية "التشويش على صلاة المسلمين"، فدفعت الفريق إلى التحقق من السياق بشكل أوسع، إذ يُظهر الفيديو مجموعة من المشاركين يرتدون الكوفية الفلسطينية ويحملون أعلام فلسطين ويرتدون قمصانا مؤيدة للقضية، مما يرجح بأن المشهد مرتبط بفعالية تضامنية مع غزة.

ما الحقيقة؟

وبالبحث، تبين أن حساب "مونتريال من أجل فلسطين" (mtl4pal) على إنستغرام كان قد دعا في الثامن من يونيو/حزيران 2025 إلى وقفة تضامنية مع غزة في ساحة "ذا رينغ" (The Ring) وسط مونتريال، وهو التاريخ نفسه الذي التقط فيه المقطع.

وتشير الخرائط إلى أن موقع الساحة يبعد نحو 2.2 كيلومتر فقط عن كاتدرائية نوتردام، أي ما يعادل نحو 20 دقيقة سيرا على الأقدام، مما يرجح أن المصلين تجمعوا أمام الكنيسة كنقطة انطلاق نحو موقع المسيرة أو ضمن نشاط لاحق في اليوم نفسه.

وأكدت تغريدات أن الفيديو التقط أثناء تظاهرة حصل منظموها آنذاك على إذن من السلطات للصلاة في المكان المفتوح من دون تعطيل أنشطة الآخرين.

نشاط اعتيادي

وتوصل فريق "الجزيرة تحقق" إلى مقاطع فيديو التقطت في يونيو/حزيران 2024، وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، تظهر مشاركة مؤيدين لفلسطين في تجمعات أمام الكنيسة والمشاركة في أداء الصلاة بشكل جماعي، مما يعزز من أن ما جرى نشاط اعتيادي لداعمي القضية الفلسطينية.

HAPPENING NOW: The pro-Hamas group Montreal4Palestine performs an Islamic prayer in front of the Notre-Dame Cathedral in Montreal. What a disgrace… pic.twitter.com/P4StA5nLEI — Guillaume Roy (@guillaum3roy) December 8, 2024

ويشير الموقع الرسمي للكاتدرائية إلى أن أبراجها تحتوي على أجراس شهيرة وتقرع آليا بانتظام طوال اليوم كجزء من تقاليد الكنيسة، حيث تقرع الأجراس كل ساعة من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء مع إضافة رنة واحدة كل ساعة، وهو الأمر الذي حدث في الفيديو أثناء أداء المسلمين للصلاة، ولم يكن أمرا متعمدا للتشويش عليهم.

حظر الصلاة

وأثار رئيس وزراء مقاطعة كيبيك جدلا واسعا، أواخر العام الماضي، بعد اعتزامه حظر الصلاة في الأماكن العامة بمونتريال، وصرّح: بأن "رؤية الناس يصلون في الشارع والحدائق العامة أمر لا نرغب فيه"، في خطوة وصفتها جماعات الحقوق المدنية بأنها "مثيرة للقلق" وتستهدف الأقليات الدينية.

Quebec Premier Francois Legault says "people kneeling in the street praying" is something he doesn't think "we should be seeing," adding that his government is looking into legislation to address the issue. pic.twitter.com/niuDxdlLT4 — Rebel News (@RebelNewsOnline) December 6, 2024

وتشير بيانات التعداد إلى أن المسلمين يقيمون في جميع مقاطعات وأقاليم كندا، وأن نسبة من يعرّفون أنفسهم مسلمين تضاعفت خلال العقدين الماضيين، وارتفعت من 2.0% (حوالي 580 ألف شخص) عام 2001 إلى 4.9% (نحو 1.78 مليون شخص) من إجمالي السكان وفق تعداد 2021.