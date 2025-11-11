دمشق تتهم مجموعات "خارجة عن القانون" بخرق الهدنة في السويداء

أعلن مصدر أمني سوري، مساء الثلاثاء، أن فصائل مسلحة شنت هجوما على نقاط أمنية في محافظة السويداء جنوب البلاد، ووصفه بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في المنطقة.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله إن "مجموعات خارجة عن القانون استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة تل حديد وتل أقرع بريف السويداء في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتشهد محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، وقف إطلاق نار هشا منذ 19 يوليو/تموز الماضي، عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وأخرى من العشائر البدوية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت دمشق عن خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء، تقوم على محاسبة "كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين".

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في السويداء، انهارت 3 منها.

