مقتل أوكراني بهجوم روسي وموسكو تعلن إسقاط مسيّرات

قُتل أوكراني بهجوم بمسيّرات روسية تسبب باندلاع حرائق أمس الاثنين في كراماتورسك شرقي البلاد، في حين أعلنت موسكو صباح اليوم الثلاثاء اعتراض 37 مسيّرة أوكرانية.

وقال مجلس كراماتورسك إن المدينة تعرضت لهجوم ضخم مساء أمس، مشيرا إلى أن 7 مسيّرات ضربت المدينة خلال 30 دقيقة بعد الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي.

وأكد أن القصف أدى إلى مقتل أوكراني في الستينيات من عمره، فضلا عن تضرر مؤسسة تربوية وأبنية سكنية.

كذلك، أصيب 3 أشخاص بينهم فتى عمره 16 عاما مساء أمس حين نفذت مسيّرة روسية ضربة على سيارتهم في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وفق النيابة العامة في المنطقة.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 37 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق 7 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم، دون الإشارة إلى وقوع أضرار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت روسيا أمس السيطرة على 3 قرى جديدة شرق أوكرانيا حيث تواصل تقدمها في منطقة دونيتسك التي تتركز فيها المعارك.

وبموازاة تقدمها الميداني، تصعد روسيا منذ أسابيع قصفها على شبكة السكك الحديد ومنشآت الطاقة في أوكرانيا وسط هبوط درجات الحرارة مع اقتراب الشتاء، في حين تستهدف كييف بانتظام مستودعات النفط والمصافي وغيرها من المنشآت في روسيا.