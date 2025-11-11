مذكرة توقيف بحق وزير النفط النيجيري السابق بتهم فساد

أعلنت هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا صدور مذكرة توقيف بحق وزير النفط السابق تيميبري سيلفا، على خلفية اتهامات تتعلق بالتآمر والاستيلاء غير المشروع على نحو 14.8 مليون دولار.

وقالت الهيئة -في بيان- إن الأموال موضوع القضية تعود إلى استثمار نفذته هيئة تطوير ومراقبة المحتوى المحلي في شركة "أتلانتك إنترناشونال ريفاينري آند بتروكيميكال" ضمن مشروع لإنشاء مصفاة.

وأضافت أنها حصلت على أمر قضائي من المحكمة الاتحادية العليا في لاغوس بتاريخ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، يخولها توقيف سيلفا وإحالته للتحقيق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات بشأن مكان وجوده لدى مكاتبها أو أقرب مركز شرطة.

خلفية

شغل سيلفا منصب وزير النفط بين عامي 2019 و2023 في حكومة الرئيس السابق محمد بخاري، كما تولى سابقا منصب حاكم ولاية بايلسا.

ولم يتسن الحصول على تعليق منه حتى الآن، بينما أوضح نص الحكم القضائي أن القاضي دي آي ديبيولو أمر أجهزة الأمن بالمساعدة في إحضاره أمام الهيئة من أجل "الإجابة عن التهم الجنائية المنسوبة إليه".