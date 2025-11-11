"قطر للتنمية" يوقّع منحة لدعم مستشفى فلسطين في بيت لحم

وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، بهدف دعم مستشفى فلسطين في بلدة حرملة بمحافظة بيت لحم في الضفة الغربية.

وتهدف المنحة إلى تعزيز قدرة المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية الطارئة من خلال توفير المواد الأساسية وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية الأساسية للفئات المتأثرة بالنزاعات، من بينهم مرضى من قطاع غزة، والذي شهد حرب إبادة إسرائيلية.

وتمت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، ووقّع الاتفاقية كل من المدير العام للصندوق فهد حمد السليطي ومدير منظمة تعزيز الأمن الإنساني السفير توماش لورينتشيتش.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع أكد السليطي أن "الحصول على رعاية صحية عالية الجودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز التنمية المستدامة".

ولفت إلى أن هذه الشراكة "تجسد التزام دولة قطر الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وتعكس حرصنا على تمكين المؤسسات الصحية لتكون قادرة على الصمود والاستجابة للأزمات"، وفق بيان للصندوق.

وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية منحة بقيمة مليون دولار أمريكي مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، بهدف رفع قدرات مستشفى فلسطين في حرملا – بيت لحم، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية والتأهيلية للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات في دولة فلسطين الشقيقة. شهد مراسم التوقيع سعادة الشيخ ثاني… pic.twitter.com/DZwVtJLZMl — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) November 10, 2025

من جانبه، شدد السفير لورينتشيتش على أن "الاحتياجات الإنسانية للضحايا الفلسطينيين -خاصة النساء والأطفال- تتطلب استجابة عاجلة"، مشيرا إلى أهمية توفير الرعاية الطبية، بما في ذلك تركيب الأطراف الصناعية والدعم النفسي والاجتماعي.

إعلان

وأضاف أن "الشراكة مع صندوق قطر للتنمية تمثل خطوة مهمة نحو تقديم دعم ملموس لمستشفى حرملة في إطار التفاهمات التي نوقشت بين قيادتي قطر وسلوفينيا".

جهد مستمر

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، حيث تسعى الدوحة إلى تعزيز الأمن الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر تضررا.

ومنذ تأسيسه قدّم صندوق قطر للتنمية أكثر من 7 مليارات دولار لدعم مشاريع في أكثر من 100 دولة، مركّزا على قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والمساعدات الإنسانية، إلى جانب أولويات مثل الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي والبنية التحتية المستدامة.

وسبق أن أعلنت دولة قطر عبر صندوقها للتنمية تسيير مساعدات إنسانية عدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع، ولا سيما منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.