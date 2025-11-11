حديث إسرائيلي عن "تسوية" لإخراج 200 مقاوم من أنفاق رفح

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول بالمجلس الوزاري المصغر في إسرائيل قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر توصلا إلى تسوية لإخراج 200 مقاتل من حركة حماس عالقين بأنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المسؤول أن التسوية تقضي بأن تسمح إسرائيل بترحيل المقاتلين سالمين، دون تفاصيل إضافية. وقال إنه لم توافق أي دولة على استقبالهم.

في الوقت نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن كوشنر طلب من إسرائيل السماح للمقاتلين في رفح بالانتقال إلى مناطق سيطرة حماس في غزة.

وذكرت الهيئة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الأزمة ستُحل لأن "واشنطن لن تسمح بأي شيء يؤدي لانهيار الاتفاق".

غير أن بعض وسائل الإعلام نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لم يتم التوصل بعد إلى تسوية بشأن المقاتلين في رفح.

وبرزت مؤخرا قضية المقاومين الفلسطينيين العالقين داخل أنفاق بمدينة رفح المدمرة، وباتت في قلب المساعي الرامية إلى الانتقال للمرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستغلت إسرائيل قضية هؤلاء المقاومين لافتعال أزمة ضمن مساعيها لوضع عقبات تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن هؤلاء المقاومين من عناصرها الذين ظلوا في منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال في رفح.

ويتواجد المقاتلون في أنفاق داخل نطاق "الخط الأصفر"، وهو الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتقع كامل مدينة رفح ضمن هذا النطاق.

وتقدر إسرائيل أعداد المقاتلين العالقين بالمنطقة بين 150 و200 مقاتل، في حين لا تشير بيانات حماس أو القسام إلى أي تقديرات بهذا الشأن.