غارات شرق خان يونس وصعوبات بنقل الجثامين للمقابر الرسمية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قصفا جويا ومدفعيا في محيط خان يونس في انتهاك متجدد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت غارات على مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضافت المصادر أن فلسطينيا أصيب إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية في منطقة الزنة ببلدة عبسان شرق خان يونس.

وإلى جانب الغارات الجوية، نفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا على المناطق الشرقية للمدينة.

وكان فلسطينيان استشهدا أمس الاثنين إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس أيضا.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات واسعة في عدة مناطق بالقطاع أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 242 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين.

وتشمل الانتهاكات قصف المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ونسف المباني السكنية.

صعوبات في نقل جثامين الشهداء إلى المقابر الرسمية في حي الشيخ رضوان، نتيجة عدم توفر المعدات والأدوات اللازمة للانتشال، بعد عمليات التجريف والنبش الإسرائيلية التي طالت عددا منها.. مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي يرصد الأوضاع#الأخبار pic.twitter.com/4gtcgKO5Bi — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 11, 2025

جثامين الشهداء

في غضون ذلك، تستمر عمليات نقل جثامين الشهداء من مقابر جماعية إلى المقابر الرسمية في مدينة غزة.

وتواجه طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة إلى جانب أهالي الشهداء صعوبات كبيرة في نقل جثامين ذويهم نتيجة عدم توفر المعدات والأدوات اللازمة لعملية الانتشال بعد عمليات التجريف والنبش الإسرائيلية التي طالت عددا من هذه المقابر.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن عددا كبيرا من الجثامين التي سلمها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا ضمن صفقة التبادل ظهرت عليها علامات واضحة تشير إلى تعرضها للتنكيل والتعذيب.

وقالت إدارة لجنة الجثامين إن الفحص العيني أظهر وجود آثار تقييد محكم للأيدي، وتعصيب للعيون، وجروح بليغة، وكدمات، وإصابات نارية.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد تم تسليم جثامين 315 شهيدا، دون معلومات تعريفية.

وتقول الطواقم الطبية إن جزءا منها يحمل مؤشرات لإعدامات ميدانية أو معاملة قاسية قبل الوفاة أو بعدها، في ظل عدم قدرة المختبرات على إجراء فحوص الحمض النووي للتعرف عليها.

حملة تطعيم

على صعيد آخر، دشّنت وزارة الصحة الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسات دولية، حملة لتطعيم الأطفال الذين فاتتهم الجرعات الأساسية حتى سن 3 سنوات، وذلك لتعويضهم عن التطعيمات التي لم يتلقوها بسبب الحرب على غزة.

وقالت الوزارة إن الحملة تستهدف أكثر من 44 ألف طفل في أماكن وجودهم المختلفة داخل محافظات ومخيمات قطاع غزة.