إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بالعراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، إغلاق مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15 بتوقيت غرينتش)، مع انتهاء عملية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025 التي شملت جميع محافظات البلاد.

وأوضحت المفوضية أن التصويت جرى إلكترونيا في 8703 مراكز اقتراع، تضم 39 ألفا و285 مقرا انتخابيا موزعة على مختلف أنحاء العراق.

وأكدت مساعد المتحدث الرسمي باسم المفوضية، نبراس أبو سوده، عدم تمديد وقت الاقتراع، مشددة على أن العملية الانتخابية أُغلقت رسميا في الموعد المحدد.

وأشارت أبو سوده إلى أن العملية الانتخابية تكللت بالنجاح، مؤكدة عدم تسجيل أي خروق فنية خلال عملية التصويت.

ومن المقرر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرز الأصوات إلكترونيا فورا مع إغلاق الصناديق، على أن تُعلن النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.

يوم مشتعل في العراق مع بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط دعوات التيار الصدري لمقاطعتها، ودعوة الإطار التنسيقي الشيعي لمشاركة واسعة فيها#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/14LtsH5NkY — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 11, 2025

أكثر من 7700 مرشح

وبدأ الناخبون العراقيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العام لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية.

ويتنافس في تلك الانتخابات 7743 مرشحا، منهم 5496 رجلا و2247 امرأة، على 329 مقعدا في مجلس النواب، الذي يُناط به بعد انتخابه مهام رئيسية تشمل انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة القادمة.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن العدد الإجمالي للناخبين المسموح لهم بالتصويت في هذه الانتخابات يبلغ نحو 20 مليونا و64 ألف ناخب، بينهم 9 ملايين و700 ألف امرأة يحق لهن التصويت في الاقتراع العام.

احترام نتائج الانتخابات

من جانبه، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى ضرورة احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أهمية التحلي بالروح الوطنية في المرحلة المقبلة.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" قال رشيد "نبارك لأبناء شعبنا والقوى السياسية كافة إنجاز الاستحقاق الانتخابي المهم، ونجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي تؤكد التزام الشعب العراقي بالخيار السلمي في صياغة خياراته في الحكم".

وشدد الرئيس على أن تشكيل مجلس نواب وحكومة جديدة يجب أن يتم بما يعكس إرادة العراقيين وتطلعاتهم، في إطار من التوافق والمسؤولية الوطنية.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقب الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في بغداد، إن هذه الانتخابات "تؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في ظل النظام السياسي الجديد في العراق".

وأضاف في كلمة نقلتها وسائل الإعلام المحلية "الشعب العراقي يبرهن من خلال مشاركته الواسعة على التزامه بالممارسات الديمقراطية واختياره الواعي والمسؤول لممثليه في مجلس النواب، هذه المؤسسة التي تمثل ركيزة السلطات الثلاث، وتضطلع بدور تشريعي ورقابي أساسي".

من جهته، قال زعيم تحالف السيادة، خميس الخنجر، في تصريح لقناة الجزيرة، إن الانتخابات "تمثل فرصة كبيرة للتغيير وبناء الدولة".

ودعا الخنجر القوى السياسية والناخبين إلى "المشاركة الفاعلة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتحقيق الاستقرار السياسي".