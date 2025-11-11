إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، مع انتهاء عملية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025 التي شملت جميع محافظات البلاد.

وأوضحت المفوضية أن التصويت جرى إلكترونيا في 8,703 مراكز اقتراع، تضم 39,285 محطة انتخابية موزعة على مختلف أنحاء العراق.

وأكدت مساعد المتحدث الرسمي باسم المفوضية، نبراس أبو سوده، عدم تمديد وقت الاقتراع، مشددة على أن العملية الانتخابية أُغلقت رسميا في الموعد المحدد.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرز الأصوات إلكترونيا فورا مع إغلاق الصناديق، على أن تُعلن النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.

يوم مشتعل في العراق مع بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط دعوات التيار الصدري لمقاطعتها، ودعوة الإطار التنسيقي الشيعي لمشاركة واسعة فيها#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/14LtsH5NkY — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 11, 2025

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عقب الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في بغداد، إن هذه الانتخابات "تؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في ظل النظام السياسي الجديد في العراق".

وأضاف في كلمة نقلتها وسائل الإعلام المحلية: "الشعب العراقي يبرهن من خلال مشاركته الواسعة على التزامه بالممارسات الديمقراطية واختياره الواعي والمسؤول لممثليه في مجلس النواب، هذه المؤسسة التي تمثل ركيزة السلطات الثلاث، وتضطلع بدور تشريعي ورقابي أساسي".

من جهته، قال زعيم تحالف السيادة، خميس الخنجر، في تصريح لقناة الجزيرة، إن الانتخابات "تمثل فرصة كبيرة للتغيير وبناء الدولة",

ودعا الخنجر القوى السياسية والناخبين إلى "المشاركة الفاعلة لإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتحقيق الاستقرار السياسي".