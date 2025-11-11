روسيا تعلن إحباط عملية أوكرانية بريطانية لاختطاف طائرة عسكرية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء أنه أحبط عملية أوكرانية بريطانية كانت تهدف إلى اختطاف طائرة "ميغ-31" مع صاروخ كنجال فائق السرعة، وفق وكالة تاس.

ونقلت الوكالة عن الجهاز أن المخابرات الأوكرانية حاولت تجنيد طيارين روس لتنفيذ عملية خطف الطائرة مقابل وعدهم بدفع 3 ملايين دولار.

وتابع جهاز الأمن الروسي أن المخابرات الأوكرانية كانت تخطط لاستهداف أكبر قاعدة جوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في كونستانتا برومانيا جنوب شرق أوروبا بالطائرة المخطوفة بغرض الاستفزاز.

وقال الجهاز إن وزارة الدفاع الأوكرانية خططت للعملية بالتعاون مع مسؤولين بريطانيين، مضيفا أنه أحبط "خطط المخابرات الأوكرانية والبريطانية للقيام باستفزاز واسع النطاق"، وفق تعبيره.

وعرض التلفزيون الرسمي صورا لرسائل وتسجيلات لرجل قيل إنه يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية والبريطانية، وعرض 3 ملايين دولار على طيار روسي لقيادة طائرة ميغ إلى أوروبا، وإن الطيار عُرضت عليه أيضا الجنسية.

ولم يذكر جهاز الأمن الروسي المزيد من التفاصيل عن الأمر، كما لم تعلق أوكرانيا أو بريطانيا على الإعلان الروسي حتى الآن.

وصاروخ كنجال الروسي هو صاروخ باليستي يطلق من الجو، وتصفه موسكو بأنه فرط صوتي وقادر على بلوغ سرعات عالية جدا وتجاوز مسارات طيران مناورة، بهدف جعل تتبّعه واعتراضه أمرا صعبا على الدفاعات الجوية.

وتتهم موسكو لندن بمساعدة أوكرانيا على شن عمليات في عمق روسيا، في حين تحذر لندن من أن المخابرات الروسية تحاول بث الفوضى في جميع أنحاء أوروبا لتقويض الديمقراطية.