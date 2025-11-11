الأمين العام لحزب الله: الاعتداءات لن تستمر ولكل شيء حد

لوّح الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، مؤكدا أن الحزب لن يتخلى عن السلاح رغم جهود الحكومة في هذا الصدد.

وقال قاسم في كلمة عبر الفيديو خلال احتفال بمناسبة "يوم الشهيد" في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الثلاثاء "للأسف، الحكومة اللبنانية لم تر من البيان الوزاري إلا نزع سلاح المقاومة".

وأضاف أن "إسرائيل تقتل المدنيين في بيوتهم وتدمر البيوت وتجرف الأراضي وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم وتمنع الحياة عن القرى (في جنوب لبنان)".

وتابع قائلا "لا يمكن أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية ولكل شيء حد… التهديد لن يثنينا عن الدفاع عن أهلنا وأرضنا ولن نتخلى عن سلاحنا".

وشدد قاسم على أنه "لا استبدال لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا إبراء لذمة الاحتلال باتفاق جديد".

وكان حزب الله قد أكد قبل أيام أنه يرفض استدراجه إلى "أفخاخ تفاوضية تحقق مزيدا من المكتسبات للعدو الإسرائيلي".

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يشن غارات شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير في جنوب البلاد. وكثفت إسرائيل هجماتها في الآونة الأخيرة بدعوى منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية.

وتبنت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي ورقة أميركية لتثبيت وقف إطلاق النار، تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد. لكن حزب الله رفض هذه التحركات وحذر من أنها قد تشعل حربا أهلية.