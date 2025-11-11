شاب يثير الجدل بعد تلاوته آيات قرآنية عن فرعون داخل المتحف المصري الكبير

أثار مقطع فيديو لشاب يقرأ القرآن الكريم، داخل البهو "العظيم" في المتحف المصري "الكبير" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ظهر بلوغر مصري يقف داخل البهو بالمتحف وهو يتلو بصوت مرتفع آيات من سورة غافر تتناول جانبا من قصة فرعون والنبي موسى عليه السلام، وقد تجمع حوله عدد من الزوار الذين وثقوا المشهد بهواتفهم.

مقطع لشاب يقرأ #القرآن على الدرج العظيم داخل #المتحف_المصري_الكبير يثير جدلًا على مواقع التواصل ووزارة الآثار تفتح تحقيقًا في الواقعة pic.twitter.com/oXOhSFYk1n — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 10, 2025

ويُعرف الشاب بنشر مقاطع لتلاوات قرآنية في أماكن عامة مختلفة، من الشوارع والأسواق إلى المواقع السياحية، في أسلوب بات يثير الجدل بين متابعيه بين الحين والآخر، وفق وسائل إعلام مصرية.

وقد انقسمت الآراء حول الواقعة بين من اعتبرها تجاوزا لحرمة المكان الثقافي، ومن رآها تعبيرا روحانيا جميلا في فضاء عام، في جدل يعكس التباين بين مفاهيم الحرية الدينية واحترام الرموز الثقافية.

جدل واسع وانتقادات

رأى عدد من المعلقين أن المتحف ليس مكانا مناسبا لتلاوة القرآن الكريم، معتبرين أن المشهد لا يتماشى مع طبيعة الصرح الأثري الذي يستقبل زوارا من مختلف الثقافات.

وأشار مغردون إلى أن المتحف ليس موقعا للعبادة أو تسجيل المحتوى الديني، وأنه من الواجب الحفاظ على الهدوء والاحترام داخل المنشآت الثقافية التي تضم آثارا فرعونية تمثل جزءا من التاريخ الإنساني.

وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن ما جرى ليس مجرد تصرف فردي بل هو سلوك يعكس فهما متشددا للدين، وكتب أحد النشطاء "شاب يقرأ القرآن بصوت عال وكأن المتحف ساحة معركة بين الإيمان والكفر! هذا عبث واستهتار بتاريخنا أمام العالم".

الوزارة فتحت تحقيق ليه معلش إحنا دستور الدولة بيقول انها دوله مسلمة واللا الأيام دي الدستور اتغير واحنا منعرفش ثم هي الوزارة التايهة دي مفتحتش تحقيق للوساخة والحفلات القذرة اللي كانت عند الهرم وريحة تفتح تحقيق لواحد بيقرأ قرآن — yoo yaa (@yooyaa18queen) November 11, 2025

وفي المقابل، دافع آخرون عن الشاب، مؤكدين أن تلاوة القرآن ليست إساءة بحد ذاتها، وأن الاعتراض يجب أن يكون على طريقة التصوير ونشر الفيديو وليس على التلاوة نفسها.

ورأى بعض المعلقين أن الهجوم على الشاب "مبالغ فيه" مشيرين إلى أن القرآن الكريم "هداية ونور ورحمة" وأن نية الشاب قد تكون بريئة رغم سوء اختيار المكان.

أين أمن #المتحف_المصري_الكبير من هؤلاء؟!

غير مناسب تماما تلاوة القرآن الكريم في هذا المكان بهذه الطريقة! pic.twitter.com/Gujtsusv3o — منصة مراد (@manasetmurad) November 10, 2025

وكتب أحد المغردين "يوم زرت المتحف المصري، قرأ شخص بصوت جميل آيات عن فرعون وقومه، وتجمع الناس حوله، وكان هذا أجمل ما حدث في ذلك اليوم".

ورجح بعض النشطاء أن الشاب تعمد تسجيل الفيديو لتحقيق انتشار واسع أو "لقطة ترند" في حين دعا آخرون إلى عدم تضخيم الواقعة، معتبرين أن الجدل المثار حولها يعكس حساسية النقاش العام في مصر بين التدين والفضاء الثقافي العام.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، بدأت السلطات تحقيقا في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لشاب يقرأ القرآن الكريم في منطقة الدرج "العظيم" داخل المتحف المصري "الكبير" في حين أشارت عدة حسابات إلى أنه تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية، لكن لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد ذلك حتى الآن.