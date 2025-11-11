سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى -الاثنين- إن سوريا وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف المصطفى -عبر منصة إكس– أن "الاتفاق سياسي، ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".

يأتي هذا الإعلان على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وكان مصدران -وهما مسؤول أمني سوري ومسؤول كبير في الشرق الأوسط– قالا في وقت سابق لرويترز إن سوريا أحبطت مؤامرتين منفصلتين لتنظيم الدولة لاغتيال الشرع.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الداخلية السورية أطلقت مطلع هذا الأسبوع حملة تستهدف خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء البلاد، أفضت إلى القبض على أكثر من 70 مشتبها به.