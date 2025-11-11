خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا

أعلنت وزارة الخارجية الكينية إلغاء الزيارة المرتقبة لجي دي فانس نائب الرئيس الأميركي إلى نيروبي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم مشاركة أي مسؤول أميركي في قمة مجموعة الـ20 المقررة بجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، في بيان رسمي إن بلاده أُبلغت من واشنطن بقرار إلغاء الزيارة التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، موضحا أن ارتباطها المباشر بمشاركة فانس في قمة الـ20 جعل تنفيذها غير ممكن.

وأضاف مودافادي أن "الحكومة الكينية تثق بأن هذا التطور لن يؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين نيروبي وواشنطن تشمل مجالات التجارة والاستثمار، التعاون الأمني، التعليم، الصحة، إضافة إلى قضايا الجاليات والمهجر.

خلفيات القرار

وكان من المقرر أن يقود نائب الرئيس الأميركي وفد بلاده إلى قمة مجموعة الـ20 في 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوجه إلى نيروبي في أول زيارة لمسؤول رفيع من الإدارة الأميركية منذ إعادة انتخاب ترامب.

وقد كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس" في 25 أكتوبر/تشرين الأول عن خطط الزيارة، بدون أن تُعلن تفاصيل جدولها.

لكن الرئيس ترامب أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" رفضه مشاركة بلاده في القمة، مبررا ذلك بما وصفه "انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا"، وهو ما أدى إلى سحب الوفد الأميركي وبالتالي إلغاء زيارة فانس إلى كينيا.