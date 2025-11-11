توبيخ نتنياهو خلال محاكمته بتهم فساد

وبّخ قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب فريدمان فيلدمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة محاكمته التي عُقدت اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة جلسات تتعلق باتهامات الفساد الموجهة إليه.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، مَثُل نتنياهو مجددا أمام المحكمة المركزية للمرة الأولى هذا الأسبوع بعد أن عُقدت جلسة الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 خبر صادم في عالم الكرة.. إنييستا متهم بالاحتيال

خبر صادم في عالم الكرة.. إنييستا متهم بالاحتيال list 2 of 2 مذكرة توقيف بحق وزير النفط النيجيري السابق بتهم فساد end of list

وخلال الجلسة وُجّه إليه سؤال بشأن تلقيه سيجارا من رجل الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلشان، فأجاب بغضب "كان يقدّم لي الهدايا باستمرار منذ اللحظة الأولى، وكان يريد رفع معنوياتي، إنه بمثابة أخي"، مضيفا "لا أصدق أننا نناقش هذا الآن، عمَّ تتحدثون هنا؟ عن سيجار لصديق؟".

وردّ القاضي فيلدمان على انفعال نتنياهو بتوبيخه قائلا "السيد نتنياهو، أجب عن الأسئلة الموجهة إليك دون أي تعليق"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب تعليق شهادته أمام المحكمة لتلقي مكالمة هاتفية مهمة، في ظل مواصلة تهربه من المحاكمة بتهم الفساد.

ويواجه نتنياهو 3 قضايا بتهم فساد معروفة إعلاميا بالملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وتتضمن اتهامات بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.

وتشير لائحة الاتهام إلى تلقيه مع أفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومنافع، بالإضافة إلى محاولات للتأثير على التغطية الإعلامية لصالحه عبر صفقات مع ناشري وسائل إعلام إسرائيلية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، في حين ينكرها هو، مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".