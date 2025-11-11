أرقام ومعلومات عن الانتخابات النيابية بمصر

تتواصل في مصر اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي انطلقت أمس وتغطي 14 محافظة.

وتشمل هذه المرحلة محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى يومي السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أما محافظات المرحلة الثانية فعددها 13. وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط (شمال)، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء (شرق).

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين في المرحلتين 2597.

69 مليون ناخب

ويبلغ عدد لجان الاقتراع في المحافظات كافة 10 آلاف و893 لجنة، هي 5606 لجان بالمرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليونا (من أصل حوالي 108 ملايين نسمة)، بحسب قاعدة بيانات الناخبين بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات بنظام الاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/آب الماضي.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا تزيد نسبتهم على 5%.

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.