شاهد.. تحطم طائرة شحن عسكرية تركية على متنها 20 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحطم طائرة شحن عسكرية اليوم الثلاثاء من طراز "سي 130" (C130) أثناء رحلتها من أذربيجان إلى تركيا على الحدود الجورجية الأذربيجانية.

وقالت الوزارة في بيان إن 20 عسكريا كانوا على متن طائرة الشحن العسكرية التي سقطت في جورجيا، وأشارت إلى أن البحث والإنقاذ بدآ بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدين.

وذكرت منصة "فلايت رادار" أنها تتابع تقارير عن "تحطم طائرة من طراز لوكهيد سي-130 إي هيركوليس تابعة لسلاح الجو التركي في جورجيا بالقرب من الحدود الأذربيجانية".

وأشارت المنصة إلى أن الطائرة غادرت مطار غنجة الأذربيجاني عند الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش، لكنها أوضحت أن هذه المعلومات "غير مؤكدة بعد".

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه العميق لسقوط الطائرة، مؤكدا أن الجهود تتواصل للوصول إلى موقع الحطام بالتنسيق مع السلطات الجورجية.

وقال أردوغان خلال فعالية في أنقرة "تلقّيت بحزن بالغ نبأ سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة لنا على الحدود بين جورجيا وأذربيجان".

وأضاف الرئيس التركي "تتواصل جهودنا المشتركة مع سلطات جورجيا للوصول إلى الحطام. نسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار".

وفي سياق متصل، أجرى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اتصالا هاتفيا مع نظيره الجورجي غيكا غلادزي لبحث تطورات الحادث.

وأشار يرلي كايا، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، وأن الوزير الجورجي توجّه إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات ميدانيا.

بدوره، دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الرأي العام إلى متابعة التطورات المتعلقة بحادث الطائرة عبر المؤسسات الرسمية فقط.

وقال دوران، في منشور له على منصة إن سوسيال، "من أجل ضمان تزويد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، من المهم الاكتفاء بالبيانات الصادرة عن مؤسساتنا الرسمية وتجنّب تداول الأنباء غير المؤكدة".