بعد إغلاق صناديق الاقتراع.. كيف جرت الأمور بمحافظات العراق؟

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساء اليوم الثلاثاء عند السادسة بالتوقيت المحلي، معلنة نهاية يوم انتخابي حافل توزعت فيه مشاهد المشاركة بين محافظات العراق، في اقتراع شمل أكثر من 8700 مركز انتخابي وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة.

ومن بغداد، نقلت مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي أن الإقبال تراوح بين الضعيف والمتوسط خلال ساعات النهار، لكنه ارتفع في الساعتين الأخيرتين قبل الإغلاق، مضيفة بأن المفوضية بدأت فورا عمليات العد والفرز الإلكتروني تمهيدا للمطابقة اليدوية، وأن العملية سارت بانسيابية من دون حوادث مؤثرة.

وأضافت أن المشاركة في جانب الكرخ لم تتجاوز 23%، في حين انخفضت في الرصافة إلى نحو 18% فقط، خصوصا في مدينة الصدر التي غاب عنها أنصار التيار الصدري بعد إعلان مقاطعتهم الانتخابات. وأشارت إلى أن المفوضية تلقت شكاوى محدودة من الكيانات السياسية يجري النظر فيها وفق الآليات المعتمدة.

وفي الجنوب، أوضح مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد من البصرة أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة من دون تسجيل خروقات جسيمة، مشيرا إلى أن الإقبال كان متفاوتا بين الأرياف التي شهدت كثافة لافتة في التصويت والمناطق الحضرية التي بدت أكثر هدوءا.

ولفت إلى أن النساء وكبار السن شكلوا الشريحة الأوسع من المقترعين في حين كان حضور الشباب محدودا نسبيا، مضيفا أن بعض المراكز أنهت إجراءاتها بإصدار تقارير إلكترونية فورية توضح أعداد المصوتين ونسب المشاركة لكل كتلة، على أن تُطابق لاحقا مع نتائج العد اليدوي وفق النظام الإلكتروني المعتمد.

ومن النجف، أفاد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي بأن نسبة المشاركة ارتفعت من نحو 16% ظهرا إلى قرابة 25% مع الساعات الأخيرة من التصويت، مرجعا ذلك إلى تزايد الإقبال في المناطق الدينية ومراكز المدينة القديمة.

وأكدت مفوضية النجف عدم تسجيل خروقات مؤثرة، في حين باشرت بإتلاف بطاقات الاقتراع غير المستخدمة منعا لأي تلاعب محتمل.

وأوضح الكبيسي أن مراقبي الكيانات السياسية تسلموا أشرطة النتائج في ختام اليوم، في حين ينتظر الجميع البيان النهائي للمفوضية بشأن نسب المشاركة الكلية.

تفاوت نسب التصويت

أما في إقليم كردستان، فذكرت مراسلة الجزيرة سير حكيم أن نسب الإقبال تراوحت بين 24% و28% حتى منتصف النهار، وهي أقل من نسب التصويت الخاص الذي تجاوز 95% للقوات الأمنية والنازحين.

وأضافت أن الأجهزة أغلقت تلقائيا عند السادسة مساء لتبدأ عمليات العد والفرز اليدوي قبل إرسال الصناديق إلى بغداد برا وفق ما نص عليه القانون الانتخابي.

وأعلنت حكومة الإقليم عطلة رسمية لتسهيل نقل الصناديق، وأكدت المفوضية أن جميع النتائج النهائية ستصدر من بغداد خلال 24 ساعة.

ومن الموصل، أوضح مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن أن المدينة شهدت تحولا واضحا في الإقبال، إذ ارتفعت المشاركة في الساعات الأخيرة لتصل إلى نحو 50% مقارنة بنسبة 30% منتصف النهار.

وبيّن أن مراكز الاقتراع أصدرت تقارير إلكترونية مفصلة توضح الأوزان الانتخابية للمرشحين تمهيدا لجمعها وإرسالها إلى السلطات المختصة.

وأشار إلى أن محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى سجلت نمطا مشابها من الإقبال المتزايد في النصف الثاني من اليوم الانتخابي، مما عُدّ مؤشرا على تفاعل الناخبين رغم الدعوات السابقة للمقاطعة.

وفي تقييم أولي للعملية، أكد الدكتور وائل منذر، المراقب في شبكة "عين" لمراقبة الانتخابات، أن يوم الاقتراع العام سار بانسيابية غير مسبوقة مقارنة بالدورات السابقة، مشيرا إلى أن التطور في الأجهزة الإلكترونية وتراكم خبرات المفوضية أسهما في تقليل الخروقات.

وأوضح أن الشبكات الرقابية رصدت 1275 حالة مخالفة معظمها بسيطة تتعلق بمحاولات التأثير على الناخبين أو تقييد حركة بعض المراقبين، وقد تمت معالجتها ميدانيا بالتنسيق مع المفوضية.

وفي حين تتواصل عمليات العد والفرز، عبّر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اعتزازه بسير الانتخابات، معتبرا أنها تجسد مبدأ التداول السلمي للسلطة في العراق، في حين وصف زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر الاقتراع بأنه "فرصة للتغيير وبناء الدولة".