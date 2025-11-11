الشرع لفوكس نيوز: سوريا دخلت عهدا جديدا ولا مفاوضات وشيكة مع إسرائيل

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده دخلت عهدا جديدا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وستضع استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف الشرع -في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بثت فجر اليوم- أن سوريا كانت معزولة خلال الـ60 عاما الماضية عن العالم، وكانت في قطيعة مع الولايات المتحدة.

وبشأن المفاوضات مع إسرائيل قال الشرع إن بلاده لن تدخل الآن في مفاوضات مع إسرائيل، موضحا أن " الوضع السوري يختلف عن وضع الدول التي وقعت على اتفاقات أبراهام؛ لدينا حدود مع إسرائيل، وهي تحتل مرتفعات الجولان لن ندخل في مفاوضات مباشرة معها الآن. ربما قد تساعدنا الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للوصول لهذا النوع من المفاوضات".

وأكد الشرع في المقابلة ذاتها أنه على اتصال بوالدة الصحفي الأميركي المفقود في سوريا أوستن تايس، وأنه سيبذل قصارى جهده للعثور على أي معلومات عنه، وعن باقي المفقودين.

وكان الشرع أجرى أمس الاثنين محادثات غير مسبوقة مع ترامب في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين بعد الاجتماع إنه يريد لسوريا "النجاح" بعد الحرب التي استمرت أكثر من عقد، معربا عن اعتقاده أن الشرع "قادر على تحقيق ذلك".

وهذه أول مرة يزور فيها رئيس سوري البيت الأبيض منذ تأسيس الدولة السورية في أربعينيات القرن الماضي.