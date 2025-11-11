البرهان يؤكد حرص السودان على التعاون مع الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، لا سيما في الجوانب الإنسانية.

وشدد البرهان خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء مع توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على ضرورة أن تراعي وكالات الأمم المتحدة سيادة السودان في أنشطتها الإغاثية.

وأشار البرهان إلى أن "مليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة لقوات الدعم السريع) تستخدم سلاح الغذاء لتجويع المواطنين داخل الفاشر".

من جانبه، قال المسؤول الأممي إن "الأزمة الإنسانية في السودان تنذر بمخاطر جسيمة".

وأشار فليتشر إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة تناولت بقلق "الانتهاكات المروعة بحق المدنيين في الفاشر".

وأضاف أن المجتمع الدولي "يتطلع إلى تحقيق السلام في السودان"، مؤكدا التزام الأمم المتحدة "بتوفير المساعدات الإنسانية، خصوصا الغذاء والأدوية المنقذة للحياة، لملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها".

وأعرب المسؤول الأممي عن استعداد المنظمة الدولية "لتعزيز العمل مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين في السودان".

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية معاوية خالد في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن فليتشر يُعد "من أكبر المسؤولين الدوليين الذين زاروا السودان في الآونة الأخيرة".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.