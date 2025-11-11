أخبار|السودان

البرهان يؤكد حرص السودان على التعاون مع الأمم المتحدة

BAKU, AZERBAIJAN - NOVEMBER 12: Abdel-Fattah Al-Burhan Abdelrahman Al-Burhan, President of Sudan, delivers a national statement during the high level segment on day two of the UNFCCC COP29 Climate Conference at Baku Stadium on November 12, 2024 in Baku, Azerbaijan. The COP29, which is running from November 11 through 22, is bringing together stakeholders, including international heads of state and other leaders, scientists, environmentalists, indigenous peoples representatives, activists and others to discuss and agree on the implementation of global measures towards mitigating the effects of climate change. According to the United Nations, countries made no progress over the last year in reducing global emissions from the burning of fossil fuels. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
البرهان أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة مع التشديد على احترام سيادة السودان ومصالحه الوطنية (غيتي)
Published On 11/11/2025
آخر تحديث: 22:09 (توقيت مكة)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، لا سيما في الجوانب الإنسانية.

وشدد البرهان خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء مع توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على ضرورة أن تراعي وكالات الأمم المتحدة سيادة السودان في أنشطتها الإغاثية.

وأشار البرهان إلى أن "مليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة لقوات الدعم السريع) تستخدم سلاح الغذاء لتجويع المواطنين داخل الفاشر".

من جانبه، قال المسؤول الأممي إن "الأزمة الإنسانية في السودان تنذر بمخاطر جسيمة".

وأشار فليتشر إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة تناولت بقلق "الانتهاكات المروعة بحق المدنيين في الفاشر".

وأضاف أن المجتمع الدولي "يتطلع إلى تحقيق السلام في السودان"، مؤكدا التزام الأمم المتحدة "بتوفير المساعدات الإنسانية، خصوصا الغذاء والأدوية المنقذة للحياة، لملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها".

وأعرب المسؤول الأممي عن استعداد المنظمة الدولية "لتعزيز العمل مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين في السودان".

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية معاوية خالد في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن فليتشر يُعد "من أكبر المسؤولين الدوليين الذين زاروا السودان في الآونة الأخيرة".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش والدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

المصدر: الجزيرة + الصحافة السودانية

