أخبار|مالي

إعدام علني لناشطة مالية امتدحت الجيش عبر تيك توك

epa12496769 People line up to fill the tanks of their vehicles at a fuel station in Bamako, Mali, 31 October 2025 (issued on 01 November 2025). Since September, Bamako has faced fuel shortages caused by a blockade on the routes used by fuel tankers in Mali by the Group for the Support of Islam and Muslims (JNIM), an organization affiliated with al-Qaeda. EPA/HADAMA DIAKITE
مالي تواجه مشكلات اقتصادية وأمنية بسبب هجمات الحركات المسلحة (الأوروبية)
Published On 11/11/2025
آخر تحديث: 00:30 (توقيت مكة)

ذكر التلفزيون الرسمي في مالي أن امرأة تُدعى مريم سيسي، كانت تنشر بانتظام مقاطع فيديو على تيك توك تمدح فيها الجيش المالي، قد اختُطفت على يد مسلحين وأُعدمت في ساحة عامة بمدينة تونكا شمالي البلاد.

سيسي، التي يتابعها نحو 100 ألف شخص على تيك توك، خُطفت يوم الخميس، ثم أُعدمت لاحقا رميا بالرصاص على يد خاطفيها.

FILE - Fighters from Islamist group Ansar Dine stand guard in Timbuktu, Mali, Aug. 31, 2012, as they prepare to publicly lash a member of the Islamic Police found guilty of adultery. The International Criminal Court unsealed an arrest warrant Friday June 21, 2024, for a Malian accused of war crimes and crimes against humanity in the desert city of Timbuktu in 2012-13, where he is suspected of leading an al-Qaida-linked Islamic extremist group. (AP Photo/File)
مقاتلون من جماعة أنصار الدين الإسلامية في مدينة تمبكتو بمالي (أسوشيتد برس)

وتشهد المنطقة التي وقعت فيها الحادثة صراعا بين الجيش المالي وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد مصدران محليان صحة القصة: أحدهما نقل التفاصيل عن أحد الحاضرين، والآخر عن عائلة الضحية، لكن لم يشهد أي منهما عملية الإعدام بشكل مباشر. وقال أحد المصادر: "مريم أُخذت بالقوة من السوق أمام الجميع".

وتضاربت الروايات حول توقيت الإعدام، إذ ذكر أحد المصادر أنه وقع يوم الجمعة، بينما أفادت القناة الرسمية والمصدر الثاني بأنه حدث يوم السبت.

FILE - This video grab shows Malian security personnel detaining a man after Mali's army said a military training camp in the capital Bamako has been attacked early Tuesday, Sept. 17 2024. (AP Photo)
عناصر من الأمن المالي في أثناء توقيف رجل، بعد تعرض معسكر تدريب تابع للجيش في العاصمة لهجوم (أسوشيتد برس)

ورجّح أحد المصادر أن منفذي العملية ينتمون إلى "جماعات جهادية محلية" تقاتل الجيش المالي، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقال تقرير التلفزيون الرسمي: "هذه الشابة كانت تسعى فقط إلى دعم مجتمعها وتشجيع الجيش المالي في مهماته لحماية الناس وممتلكاتهم"، من دون أن يذكر الجهة المسؤولة عن اختطافها.

خريطة مالي

وتواجه الحكومة في مالي ضغوطا متزايدة من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وغيرها من الجماعات المسلحة، في ظل حصار مستمر للوقود منذ شهرين، فرضه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في العاصمة، وسط مخاوف من محاولة هذه الجماعات فرض سيطرتها على البلاد.

المصدر: رويترز

