إعدام علني لناشطة مالية امتدحت الجيش عبر تيك توك

ذكر التلفزيون الرسمي في مالي أن امرأة تُدعى مريم سيسي، كانت تنشر بانتظام مقاطع فيديو على تيك توك تمدح فيها الجيش المالي، قد اختُطفت على يد مسلحين وأُعدمت في ساحة عامة بمدينة تونكا شمالي البلاد.

سيسي، التي يتابعها نحو 100 ألف شخص على تيك توك، خُطفت يوم الخميس، ثم أُعدمت لاحقا رميا بالرصاص على يد خاطفيها.

وتشهد المنطقة التي وقعت فيها الحادثة صراعا بين الجيش المالي وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد مصدران محليان صحة القصة: أحدهما نقل التفاصيل عن أحد الحاضرين، والآخر عن عائلة الضحية، لكن لم يشهد أي منهما عملية الإعدام بشكل مباشر. وقال أحد المصادر: "مريم أُخذت بالقوة من السوق أمام الجميع".

وتضاربت الروايات حول توقيت الإعدام، إذ ذكر أحد المصادر أنه وقع يوم الجمعة، بينما أفادت القناة الرسمية والمصدر الثاني بأنه حدث يوم السبت.

ورجّح أحد المصادر أن منفذي العملية ينتمون إلى "جماعات جهادية محلية" تقاتل الجيش المالي، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقال تقرير التلفزيون الرسمي: "هذه الشابة كانت تسعى فقط إلى دعم مجتمعها وتشجيع الجيش المالي في مهماته لحماية الناس وممتلكاتهم"، من دون أن يذكر الجهة المسؤولة عن اختطافها.

وتواجه الحكومة في مالي ضغوطا متزايدة من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وغيرها من الجماعات المسلحة، في ظل حصار مستمر للوقود منذ شهرين، فرضه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في العاصمة، وسط مخاوف من محاولة هذه الجماعات فرض سيطرتها على البلاد.