31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور

لقي 31 سجينا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في أعمال عنف في سجن بمدينة ماتشالا الساحلية في جنوب غرب الإكوادور، في أحدث مواجهات تشهدها سجون الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقالت إدارة السجون الإكوادورية -في بيان على منصة إكس- إنه عثر أمس الأحد على جثث 27 سجينا توفوا بسبب الاختناق و"الموت الفوري شنقا".

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن ملابسات وفاة هؤلاء السجناء، ولم يتضح ما إذا كانوا قتلوا على أيدي نزلاء آخرين.

وجاء البيان بعد ساعات من أعمال شغب مسلح وقعت فجرا في السجن وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين بينهم شرطي.

وقالت إدارة السجون إن قوات خاصة من الشرطة دخلت السجن واستعادت السيطرة عليه عقب أعمال الشغب.

وسمع سكان محليون أصوات إطلاق نار وانفجارات ونداءات استغاثة صادرة من داخل السجن، وتجمع عدد من أهالي النزلاء أمام السجن.

ولم تحدد السلطات هويات القتلى أو توضح سبب اندلاع أعمال العنف في السجن، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بخطط لنقل بعض السجناء إلى سجن جديد شديد الحراسة، بنته حكومة الرئيس دانيال نوبوا في مقاطعة أخرى، ومن المقرر افتتاحه هذا الشهر.

ويمثل اليوم الدامي في سجن ماتشالا أحدث موجة اضطرابات في سجون الإكوادور التي تحولت إلى مراكز عمليات لعصابات تهريب المخدرات المتنافسة، وقُتل فيها أكثر من 500 نزيل في أعمال عنف بين مجموعات تتنافس على السيطرة على التجارة المربحة.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت مواجهات داخل سجن مدينة ماتشالا عن مقتل 13 نزيلا وأحد مسؤولي السجن.