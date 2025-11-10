وقف الديانة التركي ينظم الثلاثاء قمة دولية للمساعدات من أجل غزة

أعلنت اللجنة التحضيرية للقمة الدولية الإنسانية من أجل غزة التي ينظمها وقف الديانة التركي عن اكتمال جميع الترتيبات لاستضافة القمة، المقرّر عقدها في مدينة إسطنبول يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وبمشاركة واسعة من منظمات وهيئات إنسانية وإغاثية دولية وتركية.

ومن المنتظر أن تجمع القمة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات إغاثية من مختلف الدول، بحضور وزراء وممثلين رسميين من الدول الداعمة، إلى جانب شخصيات فكرية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية، لمناقشة آليات التعاون والتكامل في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، ووضع رؤية مشتركة لتعزيز العمل الإنساني المستدام.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن القمة تهدف إلى توحيد الجهود الإنسانية الدولية لمواجهة الأزمة المستمرة في قطاع غزة، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الإغاثة والجهات المانحة، ووضع إستراتيجيات تنموية مستدامة تركز على إعادة بناء الإنسان، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية.

وأضافت أن برنامج القمة سيتضمن جلسات عامة وورش عمل تخصصية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق مبادرات إنسانية جديدة تعبّر عن التزام المجتمع الدولي بدعم غزة وتعزيز العمل الإغاثي الفعّال.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن استضافة هذه القمة تأتي تجسيدا لدور تركيا الإنساني الريادي، والتزام وقف الديانة التركي بدعم قيم العدالة والتكافل والرحمة، من خلال منصة دولية تسعى إلى تعزيز التضامن وتحقيق أثر إنساني مستدام.

من جانبه، قال المدير العام لوقف الديانة التركي إذعاني توران إن "القمة تمثل منصة دولية جامعة لتوحيد الخطاب الإنساني، وإطلاق مبادرات عملية ومستدامة تسهم في إنقاذ غزة وإعادة بناء الإنسان قبل المكان".

وأوضح توران أن القمة تهدف إلى تشكيل جسر عالمي للتضامن العملي بين المؤسسات الإنسانية والإعلامية والتمويلية، من أجل وضع خارطة طريق تنموية وإنقاذية شاملة لقطاع غزة تستجيب لأولويات السكان واحتياجاتهم على الأرض.

إعلان

وأضاف أن وقف الديانة التركي يسعى من خلال هذه القمة إلى ترجمة التعاطف الإنساني إلى عمل منظم وفعّال، عبر مشاريع وشراكات إستراتيجية تُسهم في تعزيز الصمود، واستدامة العمل الإنساني، وبناء مستقبل كريم لأبناء غزة.