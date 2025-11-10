تداول واسع لصور حريق بالمتحف المصري الكبير.. ما صحتها؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تفاعلا واسعا عقب انتشار صور قيل إنها توثق لحظة اندلاع حريق ضخم في المتحف المصري الكبير، الذي تم افتتاحه رسميا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد سنوات من الانتظار والتحضيرات المكثفة.

وأظهرت الصور المتداولة ما يبدو أنها ألسنة لهب تتصاعد من أحد أجنحة المتحف، مع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان وظهور أضرار في بعض الواجهات الزجاجية للمبنى الضخم.

ولاقت هذه المنشورات رواجا على المنصات، حيث تجاوز أحدها 1.7 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، مرفقا بتعليقات أعرب أصحابها عن "الأسف الشديد لوقوع هذه الكارثة بعد فترة وجيزة من افتتاح المتحف أمام الجمهور".

وأثارت هذه الصور موجة من القلق والارتباك بين المستخدمين، إذ أعرب كثيرون عن تخوفهم لتأثير الحادثة المزعومة على استقبال الزوار، لا سيما أن المتحف يعد من أهم المشاريع الثقافية والسياحية في مصر والمنطقة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون ومجموعات أثرية فرعونية تُعرض لأول مرة.

حريق هائل في متحف مصر الكبير

بعد افتتاحه بأيام قليله#المتحف_المصري_الكبير pic.twitter.com/KZ4XqDUg3e — عـفـاس🇸🇾 (@Gh__a6) November 9, 2025

التفنيد

وفحص فريق "الجزيرة تحقق" الصور المتداولة والادعاءات المرفقة للتأكد من صحتها وحقيقتها، ليتبيّن أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي وغير صحيحة.

وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للمتحف وحساباته على منصات التواصل، يمكن العثور على صور لتمثال رمسيس الثاني الذي وضع في مدخل بوابة المتحف، وبمقارنتها مع الصور المتداولة للحريق يظهر اختلاف في تصميم بركة المياه أسفل التمثال.

زي رجال الإطفاء

وبالتدقيق في زي رجال الإطفاء بالصور المتداولة للحريق ومقارنتها مع الصور المنشورة لرجال الإطفاء على الموقع الرسمي للإدارة العامة للحماية المدنية في مصر، يُلاحظ وجود اختلاف كبير بين الزي الرسمي باللون الأسود مع خطوط فسفورية، لكن في صور الحريق يرتدون زيا باللون الأصفر كاملا.

غياب التغطية

ونظرا للأهمية الكبيرة للمتحف، وفي حال وجود حريق ضخم بها، كان يمكن لهذا الخبر أن يتصدر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلا أننا لم نرصد تقارير حكومية أو إعلامية عن وقوع هذا الحريق بالمتحف مطلقا.

المتحف المصري الكبير يقع عند هضبة الجيزة بالقرب من الأهرامات، بدأ إنشاؤه عام 1992 وافتتح رسميا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ويعرض أكبر مجموعة أثرية للحضارة المصرية القديمة التي تشمل التماثيل والكنوز والمراكب الملكية.

ويقع المتحف على بُعد نحو كيلومترين فقط من منطقة الأهرامات، مما يجعله قريبا جدا من أهم مواقع التراث العالمي، ويتيح للزوار زيارة المتحف والأهرامات في يوم واحد.