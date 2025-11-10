مسيّرات مجهولة تحلق فوق محطة دويل النووية في بلجيكا

رصدت 3 مسيّرات مجهولة أمس الأحد مرة أخرى فوق بنية تحتية حيوية في بلجيكا، وهذه المرة فوق محطة للطاقة النووية قرب مدينة أنتويرب شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أن الشركة المشغلة للمحطة "إنجي" قالت إن المسيّرات لم يكن لها أي تأثير على نشاط محطة دويل للطاقة النووية، التي تعد من أكبر مصادر الكهرباء في البلاد.

وفي وقت سابق، رصدت أيضا عدة طائرات مسيّرة مجهولة في مطار لياج، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية لنحو ساعة.

ورصدت مسيّرات عدة مرات في الآونة الأخيرة في بلجيكا، بما في ذلك في القاعدة العسكرية البلجيكية، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضا، في كلاين-بروجيل في فلاندرز، التي تعد أحد المواقع الأوروبية التي تخزن فيها الأسلحة النووية الأميركية، بحسب تقارير غير مؤكدة.

وحينها، فتحت الشرطة البلجيكية تحقيقا دون تحديد مُشغل المسيّرات أو توجيه اتهامات.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية الأسبوع الماضي أن القوات المسلحة الألمانية ستدعم بلجيكا في دفاعها ضد المسيرات، وذلك بعد أن طلبت بلجيكا هذا الدعم.

وتشهد بلجيكا ودول أوروبية أخرى تصاعدا في الحوادث المرتبطة باستخدام طائرات مسيّرة، يعتقد أنها روسية، غير أن موسكو نفت ذلك.