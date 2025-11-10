"فونغ وونغ" يرعب الفلبين ومغردون: هل دخلنا عصر الأعاصير الفائقة؟

انشغلت المنصات الرقمية بإعصار فائق القوة يضرب الفلبين تسبب بتشريد قرابة 1.5 مليون شخص من ديارهم، وأجبر الحكومة على إعلان حالة "الكارثة الوطنية" في ظل توقعات بتأثيره على 30 مليون شخص، بمن فيهم سكان العاصمة مانيلا.

وتثير الفيديوهات القادمة من الفلبين رعبا حقيقيا، فالرياح الشديدة -التي وصلت سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة- تعصف بكل شيء، في حين تضرب أمواج عاتية المنازل والبيوت، في وقت لا يزال فيه 318 ألف شخص في مراكز الإجلاء حتى الآن.

وتجاوز هطول الأمطار 200 لتر لكل متر مربع، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية، وكذلك فإن تأثيراته شملت ثلثي مساحة الفلبين تقريبا، وأدت إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 10 أمتار.

كما غمرت الفيضانات الشديدة وارتفاع المياه ما لا يقل عن 132 قرية في المناطق الشمالية، وأغلقت جميع المرافق الحكومية والمدارس أبوابها في عدد من المقاطعات، وتحولت الدراسة عن بعد، فضلا عن إلغاء 400 رحلة جوية، وإغلاق 7 مطارات رئيسية.

وكان إعصار "فونغ وونغ" قد تشكل في قلب بحر الفلبين الشرقي، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إن دائرة تأثيره العرضية واسعة جدا، فقد بلغت 700 كيلومتر تقريبا من مركزه، وسط توقعات بوصوله إلى تايوان.

ورصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/11/10) تعليقات كثيرة على المنصات الرقمية على الإعصار، وسط تساؤلات ناشطين ومغردين عما لو أصبح العالم يعيش "عصر الأعاصير الفائقة".

ومن بين تلك التعليقات، تحدث طارق عن قوة الإعصار ونطاقه وتأثيره الواسع، معربا عن قناعته بأن "ارتفاع حرارة سطح البحر أسهم في زيادة شدة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة وسرعة تطورها".

العاصفة تعد من أعنف الأعاصير في 2025، إذ جمعت بين الرياح العاتية والأمطار الغزيرة. ارتفاع حرارة سطح البحر ساهم في زيادة شدتها وسرعة تطورها، وبينت هشاشة البنية التحتية الساحلية. بواسطة طارق

أما ياسر فقال إن "الأحوال الجوية سوف تزداد شدتها في الفترة المقبلة"، في وقت كانت تصنف فيه سابقا بأنها "حالات نادرة"، مرجعا ذلك -وفق رأيه- إلى "ارتفاع مستويات سطح البحر باستمرار".

هاتلاحظ شوية أحداث جوية بتزداد شدتها، وكانت في الماضي من النوادر. الأعاصير أصبحت أكثر ضراوة مع ارتفاع مستويات سطح البحر باستمرار وتزايد الفيضانات. بواسطة ياسر

أما بثينة فقد أبدت دهشتها من "عدد الأعاصير المدارية التي تضرب الفلبين سنويا"، إذ يعود ذلك إلى موقعها على المحيط الهادي، حيث تشهد سنويا 20 إعصارا مدمرا.

سبحان الله هذه الفلبين كم إعصار يمر عليها سنويا؟! بواسطة بثينة

وكذلك ربطت سما بين دول تعاني من فيضانات وسيول، وأخرى تشهد جفافا وانخفاضا مقلقا في منسوب المياه الجوفية.

سبحان الله بلاد غرقانة وبلاد جفاف وانخفاض منسوب المياه عندهم. بواسطة سما

يشار إلى أن هذا الإعصار يأتي بعد أيام من إعصار "كالمايغي" الذي خلف دمارا كبيرا، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.