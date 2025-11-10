شهيدان بنيران الاحتلال بغزة وتسليم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا

استشهد فلسطينيان بنيران الاحتلال وشنت طائراته اليوم الاثنين غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، فضلا عن تنفيذ عمليات نسف، في ظل تسليم جثامين 15 شهيدا كانوا محتجزين في سجون الاحتلال، وذلك ضمن صفقة التبادل.

وأكد الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف من مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات مع ساعات الفجر الأولى نتيجة الغارات التي استهدفت عمق مدينة رفح وبلدتي بني سهيلا وعبسان ومناطق محيطة شرقي خان يونس، وأطراف حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

كما تعرضت المناطق المذكورة لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية، في ظل استمرار خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في مدينة رفح، أعقبها سماع دوي انفجارات ضخمة سمعت في مختلف مناطق القطاع.

تسليم جثامين شهداء

كذلك سلّمت إسرائيل صباح اليوم 15 جثمانا لفلسطينيين من قطاع غزة كانوا محتجزين لديها، ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية، بأعقاب تسليم كتائب القسام أمس الأحد رفات الأسير الإسرائيلي هدار غولدن.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّموا الجثامين من قوات الاحتلال عند معبر كيسوفيم شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، قبل نقلها إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وبذلك، تكون إسرائيل قد سلمت 315 جثمانا لفلسطينيين محتجزين لديها ضمن صفقة التبادل مقابل 24 جثة لقتلى إسرائيليين.

على صعيد متصل، قررت وزارة الصحة في غزة دفن 38 شهيدا كانت جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال بعد تعذر التعرف عليهم.

وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أدت إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الإسرائيلي الهائل بغزة.