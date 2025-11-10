عائلة الضابط هدار غولدن ترفض طلب نتنياهو لزيارتها

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عائلة الضابط هدار غولدن الذي أعيد جثمانه من غزة رفضت طلبا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارتها.

وقالت إسرائيل إن الفحوصات الجنائية أكدت أنها تسلمت رفات هدار غولدن، الذي قتل في غزة عام 2014، وظل جثمانه لدى المقاومة لمدة 11 عاما.

وكانت أسرة غولدن قد قادت حملة، إلى جانب أسرة جندي آخر، تم احتجاز جثته عام 2014، لإعادة الجثتين لدفنهما. واستعادت إسرائيل رفات الجندي الثاني في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طالبت، مقابل تسليم جثمان هدار غولدن، السماح بمرور آمن لعشرات من عناصرها يعتقد أنهم محاصرون داخل نفق يقع في منطقة من قطاع غزة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

غير أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ المجلس الوزاري الأمني المصغر الخميس الماضي، بحسب تقارير إعلامية، بأنه لا يوجد أي اتفاق بهذا الشأن.

ومنذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت الفصائل الفلسطينية، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 25 آخرين من أصل 28.

لكن إسرائيل ادعت أن أحد الجثامين التي تسلمتها لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق تسلم بعض رفاته.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الإسرائيلي الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد نحو 9500 شهيد فلسطيني لا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.