عاجل | مصادر دبلوماسية للجزيرة: واشنطن توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن بشأن غزة
Published On 10/11/2025|
آخر تحديث: 21:41 (توقيت مكة)
مصادر دبلوماسية للجزيرة:
- واشنطن توزع مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن بشأن غزة.
- مشروع القرار المعدل يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الحرب بغزة فورا وبشكل كامل.
- مشروع القرار يرحب بإنشاء مجلس السلام ويصفه بهيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة.
- مشروع القرار يدعو إلى الاستئناف الكامل للمساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
- مشروع القرار يجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة.
- بحسب مشروع القرار تعمل القوة الدولية مع مصر وإسرائيل على نزع السلاح وحماية المدنيين.
- مشروع القرار يجيز لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة.
- مشروع القرار يحث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة.
- مشروع القرار ينص على أن انسحاب إسرائيل من غزة سيتم على مراحل بحسب معايير نزع السلاح.
- مشروع القرار ينص على "وجود أمني مؤقت في محيط القطاع حتى يتم تحييد التهديدات".
- مشروع القرار يجيز وجود مجلس السلام بغزة حتى نهاية 2027 رهنا بإجراءات أخرى لمجلس الأمن.
- مشروع القرار يدعو الحكومات والمنظمات للمساهمة بتوفير أفراد وتمويل لمجلس السلام بغزة.
- مشروع القرار ينص على أن مجلس السلام بغزة سيحكم بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية.
- مشروع القرار يقدم شروطا وتسلسلا أكثر وضوحا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة