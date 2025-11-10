لبنان يفرج عن هانيبال القذافي بكفالة بعد احتجازه 10 سنوات

أفرجت السلطات اللبنانية، مساء الاثنين، عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد دفع كفالة مالية بلغت نحو 900 ألف دولار، منهية بذلك احتجازه الذي استمر 10 سنوات على خلفية اتهامه بكتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الزعيم السياسي الديني اللبناني موسى الصدر ورفيقيه.

وأكدت مصادر أمنية وقضائية لبنانية، إلى جانب أحد أعضاء فريق الدفاع، أن الإفراج عن القذافي (49 عاما) تم بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم قرار إخلاء السبيل إلى إدارة السجن.

وكان المحقق العدلي قد وافق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إطلاق سراح القذافي مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، قبل أن تُخفض لاحقا إلى نحو 893 ألف دولار بعد اعتراض محامييه، ويُرفع حظر السفر المفروض عليه.

وأفادت وزارة العدل الليبية، ومصادر قضائية لبنانية، بأن الوفد الليبي الذي زار بيروت مؤخرا هو من تولى دفع الكفالة، ما مهد الطريق أمام إطلاق سراح القذافي الذي كان لاجئا سياسيا في سوريا قبل توقيفه في لبنان عام 2015.

ويُذكر أن هانيبال القذافي، المتزوج من عارضة أزياء لبنانية، بقي موقوفا دون محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بتهمة حجب معلومات عن قضية اختفاء الصدر خلال زيارة الأخير إلى ليبيا عام 1978، في فترة حكم والده.

وتُحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية اختطاف موسى الصدر مؤسس حركة أمل ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، في ليبيا أثناء زيارة إليها يوم 25 أغسطس/آب 1978، لكن النظام الليبي السابق نفى التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا.

ومن المتوقع أن يغادر هانيبال القذافي لبنان إلى وجهة ستبقى "سرية"، وفق ما أفاد محاميه الفرنسي لوران بايون، الذي وصف الإفراج بأنه "نهاية كابوس دام 10 سنوات". ويحمل القذافي جواز سفر ليبيا.