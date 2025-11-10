عاجل,
عاجل | رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تعلن تعليق فرض عقوبات قانون قيصر على سوريا

Published On 10/11/2025
آخر تحديث: 21:06 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

