شويغو يرأس وفدا روسيًا إلى مصر لإجراء محادثات عسكرية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وصل إلى القاهرة، الأحد، على رأس وفد كبير يضم مسؤولين رفيعي المستوى في مجالي التسلح والطاقة النووية لإجراء محادثات عسكرية مع القيادة المصرية.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يلتقي شويغو الرئيس عبد الفتاح السيسي ومستشار الأمن القومي المصري ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى كبار مسؤولي الأمن والمخابرات.

ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي قوله، في بيان، إن "الموضوعات ذات الأولوية تشمل آفاق تنفيذ الاتفاقات التي أُبرمت على أعلى مستوى، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني".

ويعد شويغو حليفا مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان وزير دفاع سابقا أشرف على جزء كبير من الحرب الروسية في أوكرانيا، ولا يزال يلعب دورا محوريا في منظومة الدفاع والأمن، ويمثل صوتا مؤثرا في قرارات الكرملين.

وتحافظ روسيا ومصر على علاقات وثيقة تجمع بين روابط عسكرية تعود إلى الحقبة السوفياتية واتفاقات ضخمة في مجالي الطاقة والحبوب، بينما تسعى القاهرة إلى موازنة علاقاتها بين روسيا وشركائها الغربيين وحلفائها الخليجيين في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا والحرب في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن الوفد الروسي يضم مسؤولين من شركة "روس أوبورون إكسبورت" لتصدير الأسلحة، ووكالة الفضاء روسكوسموس، ووكالة روس آتوم للطاقة النووية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصناعة والحرس الوطني.