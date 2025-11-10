روسيا تعلن تقدم قواتها بأوكرانيا وترغب بإنهاء الصراع قريبا

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن قواتها سيطرت على 3 بلدات أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا، في وقت قال فيه الكرملين إن موسكو تريد إنهاء الصراع مع جارتها "في أقرب وقت ممكن".

فقد قالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إن قواتها سيطرت على بلدتي سلادكويه ونوفويه بمقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق) وبلدة غناتوفكا في مقاطعة دونيتسك (شرق).

وأضافت أن القوات سيطرت أيضا على 244 مبنى إضافيا في مدينة بوكروفسك التي وقعت تحت حصار روسي محكم.

ويشهد محيط بوكروفسك في غرب دونيتسك معارك طاحنة منذ أشهر طويلة، وتسعى القوات الروسية إلى قطع خطوط الإمداد عن المدينة لتتمكن من الاستيلاء عليها.

تبعد بوكروفسك نحو 25 كيلومترا فقط عن حدود مقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة، التي لا يملك الروس فيها موطئ قدم، وهي آخر مدينة في الجزء الغربي من مقاطعة دونيتسك التي يسيطر الروس على أكثر من 55% من مساحتها، وتعتبر واحدة من أهم أهداف حربهم، إذ تشكل مع مقاطعة لوغانسك شمالا ما يعرف بإقليم دونباس.

وتسعى روسيا للسيطرة على دونباس بأكملها، ولا تزال أوكرانيا تسيطر على نحو 10% من المنطقة البالغة مساحتها 5 آلاف كيلومتر مربع تقريبا في غرب دونيتسك.

350 ضربة

من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت أكثر من 350 ضربة على بلدات في مقاطعة زاباروجيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الإدارة العسكرية الأوكرانية في زاباروجيا أن الجانب الروسي نفذ ضربات بالطائرات الحربية والمسيّرات والمدفعية وراجمات الصواريخ، مشيرة إلى تعرض مناطق مدنية عدة للقصف.

وفي تطور ميداني آخر، نقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 71 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا يوميا ضربات بالمسيّرات والصواريخ تستهدف منشآت حيوية على غرار محطات الطاقة.

إنهاء الصراع

على الصعيد السياسي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم إن موسكو ترغب في إنهاء الصراع بأوكرانيا في أقرب وقت.

وأضاف بيسكوف أنه ليس لدى الكرملين معلومات عن مبادرات تقدمت بها المجر لتسوية الوضع بشأن أوكرانيا، مؤكدا انفتاح موسكو على التسوية السياسية للصراع.

وكان المتحدث الروسي يعلق على تصريح أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي خلال اجتماع برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وقال فيه إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستنتهي في المستقبل غير البعيد.

واعتبر المتحدث الروسي أن المفاوضات بشأن أوكرانيا تعثرت لأن الأوروبيين يقنعون كييف بقدرتها على الفوز بالوسائل العسكرية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق، وفق تعبيره.

وكرر بيسكوف موقف الكرملين المتمثل في أن الحرب يمكن أن تنتهي بمجرد أن تحقق روسيا أهدافها، مع تفضيل تحقيق ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وبدأ الرئيس الأميركي تحركا قبل أشهر لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، لكن مساعيه لم تكلل بالنجاح.

أنظمة باتريوت

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ينوي طلب 25 نظام باتريوت من واشنطن، مضيفا أنه يمكن للأوروبيين المساعدة بإقراض القوات الأوكرانية أنظمتهم الآن.

وكان زيلينسكي أكد أن علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب طبيعية وعملية وبناءة، وقال إنه لا صحة للتقارير بأن اجتماعهما الأخير كان متوترا أو أن ترامب ألقى خرائط ساحة المعركة جانبا خلال اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد زيلينسكي في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية أنه لا يخاف من ترامب، وأن علاقة به جيدة، مضيفا أنه صديق للولايات المتحدة فلماذا يخاف من ترامب؟ على حد قوله.

وسعى الرئيس الأوكراني مؤخرا لإقناع نظيره الأميركي بتزويد كيف بصواريخ توماهوك، لكن ترامب لم يستجب لذلك.