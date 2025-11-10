دعوى قضائية تتهم منصة "سبوتيفاي" بالاحتيال في البث الموسيقي

اتهمت دعوى قضائية جديدة منصة البث الموسيقي "سبوتيفاي" بأنها تتغاضى عن شبكات ضخمة من الحسابات الوهمية التي تُستخدم لزيادة أرقام الاستماع لأعمال نجوم عالميين مثل الفنان أوبري درايك، وذلك على حساب فنانين أقل شهرة.

وبحسب الدعوى التي رُفعت أمام محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، فإن مغني الراب الكندي درايك يجني ملايين الدولارات من هذه الاستماعات الزائفة، في حين تحقق "سبوتيفاي" قيمة تجارية من خلال الظهور بوجود عدد مستخدمين أكبر مما هو حقيقي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فرنسا توقف تعليق نشاط شركة "شي إن" المتهمة بالاحتيال

فرنسا توقف تعليق نشاط شركة "شي إن" المتهمة بالاحتيال list 2 of 2 سريلانكا تطلق حملة شاملة لمكافحة الفساد end of list

الدعوى التي رفعها مغني الراب آر بي إكس قالت إن "هذا الاحتيال الواسع النطاق في البث يسبب ضررا ماليا جسيما للفنانين والملحنين والمنتجين وأصحاب الحقوق الشرعيين".

وقد رُفعت الدعوى بشكل جماعي نيابة عن فنانين وكتّاب أغان ومنتجين وأصحاب حقوق موسيقية آخرين، وتستهدف سبوتيفاي -المهيمنة في صناعة الموسيقى- والتي "تسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات ضررا ماليا بالغا".

وتُعدّ سبوتيفاي المدعى عليها الوحيدة في القضية، حيث تتهمها الدعوى بعدم الرغبة في مكافحة الاحتيال، والسعي إلى توسيع قاعدة مستخدميها سواء كانوا حقيقيين أو وهميين.

في المقابل، أشارت سبوتيفاي -في ردها- إلى أنها لا تستطيع التعليق على قضية قيد النظر، لكنها نفت تحقيق أي استفادة من عمليات الاحتيال.

وفي بيان، قالت سبوتيفاي إنها تستثمر بشكل كبير في تطوير أنظمة متقدمة لمكافحة الاحتيال، وتطبق إجراءات صارمة لحماية حقوق الفنانين مثل حذف الاستماعات المزيفة، واحتجاز العائدات، وفرض غرامات مالية.