ترامب يستقبل الشرع وواشنطن تنفي نشر قوات بقاعدة في دمشق

بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الاثنين محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال بلاده عام 1946، وذلك بعد أيام من شطب اسم الشرع من قوائم الإرهاب الأميركية والدولية.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الاجتماع بين الزعيمين بدأ ظهر اليوم، دون الإفصاح عن تفاصيل المباحثات التي يُتوقع أن تتركز على ملفات الأمن الإقليمي، والعلاقات الثنائية، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا.

وتزامنت الزيارة مع تجمع العشرات من أبناء الجالية السورية أمام البيت الأبيض، رافعين الأعلام السورية والأميركية ولافتات ترحب بالشرع وتدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا.

ونفت وزارة الحرب الأميركية للجزيرة صحة تقارير تحدثت عن نية واشنطن نشر قوات في قاعدة جوية بالعاصمة دمشق، مؤكدة أن الولايات المتحدة "لا تعتزم إقامة وجود عسكري جديد"، وأن سوريا "في طريقها للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

ويأتي اللقاء تتويجا لعام مفصلي في تاريخ سوريا الحديث، إذ صعد الشرع (43 عاما) إلى السلطة أواخر العام الماضي بعد الإطاحة ببشار الأسد، وقاد تحولات داخلية وخارجية جذرية أعادت بلاده إلى الساحة الدولية، مبتعدا عن محور طهران وموسكو، ومقتربا من واشنطن وأنقرة ودول الخليج.

وكانت الخارجية الأميركية أشادت الجمعة الماضي بما وصفته "تقدّما ملحوظا" في سلوك القيادة السورية الجديدة، مشيرة إلى تعاونها في التخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية والمساعدة في كشف مصير مواطنين أميركيين مفقودين في سوريا.

من جانبه، أثنى ترامب في تصريحات سابقة على "شجاعة" الشرع، قائلا إن "سوريا تمر بمرحلة معقدة، لكنه يتعامل معها كرجل دولة حقيقي". وأضاف أن إدارته تعمل مع الكونغرس لرفع بعض العقوبات، في حين يبقى إلغاء قانون قيصر لعام 2019 رهنا بموافقة تشريعية لاحقة.

وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن واشنطن تتوسط حاليا في محادثات غير معلنة بين سوريا وإسرائيل حول "ترتيبات أمنية جديدة" على الحدود الجنوبية، في وقت تتحدث فيه مصادر سورية عن تعاون استخباري متزايد مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة.