فنزويلا تعتقل مشتبها به في تفجير طائرة بنمية عام 1994

أعلنت بنما أمس الأحد، أن فنزويلا اعتقلت مشتبها به في تفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994، في هجوم نُسب إلى حزب الله اللبناني وأسفر عن مقتل 21 شخصا، معظمهم من اليهود.

وأكدت الشرطة البنمية في بيان، أن مكتب الإنتربول في العاصمة الفنزويلية كراكاس أبلغ نظيره البنمي باعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج جليل، وذلك في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في جزيرة مرغريتا بولاية نويفا إسبارتا الفنزويلية، مشيرة إلى أن إجراءات تسليمه إلى بنما جارية حاليا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البنمية أنها بدأت "إجراءات دبلوماسية وقانونية" لتقديم المشتبه به إلى العدالة، معربة عن قلقها من "وجود شخص مرتبط بشكل واضح بالهجوم الإرهابي على الرحلة 901، يقيم في فنزويلا دون مساءلة قانونية".

وفي 19 يوليو/تموز 1994، انفجرت طائرة الرحلة رقم 901 التابعة لشركة "ألاس تشيريكاناس" بعد إقلاعها من مطار في مقاطعة كولون البنمية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها، بينهم 3 أميركيين.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف ملابسات التفجير، الذي ربطته واشنطن بهجوم محتمل "نفذه تابعون لحزب الله".

وفي عام 2018، أعاد القضاء البنمي فتح التحقيق في القضية، عقب زيارة الرئيس البنمي آنذاك خوان كارلوس فاريلا إلى إسرائيل، حيث أبلغه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المخابرات الإسرائيلية خلصت إلى أن التفجير كان "هجوما إرهابيا" يُحتمل أن يكون حزب الله وراء تنفيذه.