بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المصري

بدأ الناخبون في مصر اليوم الاثنين الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.

وبدأ الاقتراع في التاسعة صباحا (7:00 بتوقيت غرينتش)، وينتهي يومه الأول في التاسعة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش)، في حين يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونا.

وتُجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى تضم ناخبي 14 محافظة سواء كانوا داخل مصر أو خارجها، أما الثانية فتضم ناخبي 13 محافظة داخل وخارج البلاد.

وفي السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أُجريت انتخابات المرحلة الأولى خارج مصر، بينما تُجرى في الداخل يومي 10 و11 من الشهر ذاته، وتُعلن في 18 من الشهر نفسه.

حث على المشاركة

وحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المصريين على المشاركة في الانتخابات، بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمحافظة الجيزة.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين في المرحلتين 2597.

وداخل مصر يستمر الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى يومين، ويتنافس فيها 1281 مرشحا، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير وتشرف على العملية الانتخابية.

أما محافظات المرحلة الثانية فعددها 13، ويتنافس فيها 1316 مرشحا.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع في المحافظات كافة 10 آلاف و893 لجنة، هي 5606 لجان بالمرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

مرحلة ثانية

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليونا (من أصل حوالي 108 ملايين نسمة)، بحسب قاعدة بيانات الناخبين بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات بنظام الاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/آب الماضي.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا تزيد نسبتهم على 5%.

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.