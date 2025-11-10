وزير العدل الكونغولي السابق يصفي حساباته من داخل زنزانته

وجّه وزير العدل السابق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونستانت موتامبا، انتقادات حادة إلى القضاء والطبقة السياسية، واصفا محاكمته الأخيرة بـ"المسرحية السياسية" الهادفة إلى إقصائه من المشهد العام، وذلك في رسالة مفتوحة من 13 صفحة كتبها بخط اليد داخل زنزانته.

وأكد موتامبا، الذي أدانته محكمة كونغولية مؤخرا بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة، على خلفية محاولة اختلاس نحو 20 مليون دولار خُصصت لبناء سجن في مدينة كيسانغاني، أنه ضحية "مؤامرة" تقف وراءها "أجهزة سياسية كونغولية ورواندية". ويقول إن القضية كان يمكن أن تُعالج عبر مسار إداري بسيط، بدل تحويلها إلى ملف جنائي.

كما انتقد الوزير السابق بشدة قرار المحكمة الدستورية التي صادقت على الإجراءات المؤدية إلى إدانته، معتبرا ذلك "إنكارا للعدالة" ودليلا على "تسييس القضاء". وفي رسالته، وصف النظام القضائي في بلاده بأنه "مافياوي" يحتاج إلى إصلاحات جذرية.

رسائل سياسية

ورغم انتقاداته اللاذعة، حرص موتامبا على تجنّب مهاجمة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي مباشرة، واصفا إياه بأنه "سوء الفهم من قبل بعض معاونيه"، لكنه دعا في المقابل إلى إعادة ترتيب أولويات الحكومة في ظل الأزمة المستمرة بشرق البلاد.

وختم الوزير السابق رسالته بالقول "لقد ظنوا أنهم أهانوني، لكنهم أهانوا بلدا بأكمله وقارة بأكملها".

في المقابل، وصف مصدر قضائي، طلب عدم الكشف عن هويته، موتامبا بأنه "عنيد لم يتعلم من أخطائه"، في إشارة إلى رفضه الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.