"الشيوخ الأميركي" يصوت على مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي

توصل مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه استئناف التمويل الفدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد في رقم قياسي لـ40 يوما، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وأفادت شبكتا "سي إن إن" و"فوكس نيوز" بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير/كانون الثاني 2026، بعد خلافهم حول دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فدراليين.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس بشكل إجرائي على هذا الاتفاق مساء الأحد.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إنه من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي قدما في مشروع قانون أقره مجلس النواب سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل القصير الأجل، الذي سيمول الحكومة حتى يناير/كانون الثاني القادم، مع حزمة من 3 مشاريع قوانين مخصصات لعام كامل.

ولا يزال يتعين على مجلس النواب إقرار الحزمة المعدلة وإرسالها إلى الرئيس ترامب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.

وقاوم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ حتى الآن الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشمل تمديد الإعانات المنتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وبموجب الصفقة التي تجري مناقشتها، سيوافق مجلس الشيوخ على إجراء تصويت منفصل في وقت لاحق على الإعانات.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال للصحفيين إنه سيصوت ضد إجراء التمويل، لكنه أشار إلى أنه قد يكون هناك دعم ديمقراطي كافٍ لتمريره.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي، الأحد، التزامه بخططه الرامية إلى إلغاء دعم الرعاية الصحية ضمن برنامج "أوباما كير"، وهو البند الذي يصرّ الديمقراطيون على الإبقاء عليه كشرط لإنهاء إغلاق الحكومة المستمر منذ 40 يوما.

وبحلول يوم الأحد يصل الإغلاق الحكومي إلى يومه الـ40، الذي أدى إلى تهميش موظفي الحكومة الفدرالية، وأثّر على المساعدات الغذائية والمتنزهات العامة والسفر، في حين هدد نقص الموظفين في مراقبة الحركة الجوية بعرقلة السفر خلال موسم عطلة عيد الشكر المزدحم أواخر هذا الشهر.

وفي السياق ذاته، حذرت السلطات الأميركية من أن وتيرة السفر الجوي في الولايات المتحدة قد تتباطأ قريبا بشكل كبير مع إلغاء آلاف الرحلات أو تأخيرها ومواجهة مسافرين فوضى عارمة بسبب الإغلاق الحكومي.

وكانت إدارة ترامب أمرت شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في 40 مطارا لتخفيف الضغط عن المراقبين الجويين الذين يعملون بدون أجر بسبب الشلل الفدرالي.

وبحلول مساء الأحد، تجاوز عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة 2300 رحلة، مع أكثر من 8 آلاف حالة تأخير، وفقا لبيانات منصة تتبع الرحلات "فلايت آوير".

وأدى الإغلاق الحكومي -الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.

وقال وزير النقل شون دافي -في تصريح لشبكة فوكس نيوز الإخبارية، الأحد- إنه مع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تبدأ في غضون أسبوعين ستتباطأ وتيرة السفر الجوي على نحو كبير، في حين يريد الجميع السفر لرؤية عائلاتهم.